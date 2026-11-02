Credit Card Cash Withdrawal: क्रेडिट कार्ड से कैश निकालना पड़ सकता है महंगा, 10,000 रुपये निकालें तो जानिए कितना लगेगा चार्ज

क्रेडिट कार्ड से कैश निकालना जरूरत के समय आसान विकल्प लग सकता है, लेकिन यह आपकी जेब पर भारी भी पड़ सकता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड से 10,000 रुपये निकालते हैं, तो आपको मूल रकम के अलावा कैश निकालने की फीस, ब्याज और जीएसटी भी देना पड़ सकता है। खास बात यह है कि इस रकम पर ब्याज उसी दिन से लगना शुरू हो जाता है, जिस दिन आप कैश निकालते हैं। आमतौर पर क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने पर बिल चुकाने के लिए कुछ दिनों का ब्याज-फ्री समय मिलता है। लेकिन एटीएम से कैश निकालने पर यह सुविधा नहीं मिलती। ऐसे में अगर आप पूरी रकम जल्दी नहीं चुकाते हैं, तो भुगतान का बोझ लगातार बढ़ता जाता है।