Stock Market Today: शेयर बाजार में आज भी भारी तेजी, सेंसेक्स 700 पॉइंट उछला, जानिए किन-किन सेक्टर्स में आई खरीदारी

भारतीय शेयर बाजार आज मंगलवार को अच्छी-खासी बढ़त लेकर खुला है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 596 अंक की बढ़त के साथ 76,288.65 पर खुला। शुरुआती कारोबार में 9 बजकर 31 मिनट पर यह 0.88 फीसदी या 674 अंक की बढ़त के साथ 76,379 पर ट्रेड करता दिखा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी-50 इस समय 0.77 फीसदी या 180 अंक की बढ़त के साथ 23,623 पर ट्रेड करता दिखा।