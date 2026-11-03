Stock Market Today: शेयर बाजार में आज भी भारी तेजी, सेंसेक्स 700 पॉइंट उछला, जानिए किन-किन सेक्टर्स में आई खरीदारी

शेयर बाजार आज बढ़त के साथ खुला है। (PC: AI)
भारतीय शेयर बाजार आज मंगलवार को अच्छी-खासी बढ़त लेकर खुला है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 596 अंक की बढ़त के साथ 76,288.65 पर खुला। शुरुआती कारोबार में 9 बजकर 31 मिनट पर यह 0.88 फीसदी या 674 अंक की बढ़त के साथ 76,379 पर ट्रेड करता दिखा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी-50 इस समय 0.77 फीसदी या 180 अंक की बढ़त के साथ 23,623 पर ट्रेड करता दिखा।
शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 21 शेयर हरे निशान पर और 9 शेयर लाल निशान पर ट्रेड करते दिखे। सबसे अधिक तेजी इंडिगो, एचडीएफसी बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, एचयूएल, एशियन पेंट और इन्फोसिस में देखने को मिली। वहीं, रिलांयस, सनफार्मा और ट्रेंट में सबसे अधिक गिरावट दिखाई दी।
|कंपनी का नाम
|शेयर प्राइस (₹)
|बदलाव (%)
|इंडिगो
|5,091.90
|+3.50%
|श्रीराम फाइनेंस
|886.65
|+2.70%
|एशियन पेंट्स
|2,404.20
|+2.56%
|हिंदुस्तान यूनिलीवर
|1,946.20
|+2.52%
|नेस्ले इंडिया
|1,225.00
|+2.51%
|एचडीएफसी बैंक
|716.50
|+2.36%
|अल्ट्राटेक सीमेंट
|11,621.00
|+2.05%
|बजाज फाइनेंस
|978.30
|+1.97%
|टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स
|1,047.80
|+1.84%
|ग्रेसिम इंडस्ट्रीज
|3,113.10
|+1.83%
|टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स
|277.30
|+1.80%
|बीएसई लिमिटेड
|3,543.00
|+1.52%
|इन्फोसिस
|1,151.20
|+1.43%
|बजाज फिनसर्व
|1,714.80
|+1.38%
|कंपनी का नाम
|शेयर प्राइस (₹)
|बदलाव (%)
|पावर ग्रिड
|265.25
|-0.92%
|सन फार्मा
|1,754.90
|-0.85%
|सिप्ला
|1,375.30
|-0.84%
|ओएनजीसी
|232.87
|-0.83%
|अपोलो हॉस्पिटल्स
|8,391.00
|-0.80%
|ट्रेंट
|3,027.50
|-0.62%
|रिलायंस इंडस्ट्रीज
|1,295.00
|-0.38%
|एलएंडटी
|3,928.90
|-0.28%
|टाइटन
|4,464.50
|-0.26%
|कोल इंडिया
|407.00
|-0.25%
|आईटीसी
|266.05
|-0.13%
|एनटीपीसी
|322.75
|-0.08%
|मैक्स हेल्थकेयर
|884.60
|-0.02%
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