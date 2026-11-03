क्या जल्द ही खत्म होने वाला है LTCG Tax? जानिए कितना होगा सरकार को नुकसान

LTCG Tax Exemption: शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोगों को जल्द ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स से राहत मिल सकती है। एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि केंद्र सरकार इस टैक्स को पूरी तरह खत्म करने पर विचार कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसा करने से सरकार को वित्त वर्ष 2027-28 में 40,000 से 50,000 करोड़ रुपये तक के राजस्व का नुकसान हो सकता है। हालांकि, यह नुकसान इतना बड़ा नहीं होगा कि सरकार की वित्तीय योजनाओं पर कोई गंभीर असर पड़े। एसबीआई रिसर्च का मानना है कि LTCG टैक्स खत्म करने के बाद भी सरकार अपने राजकोषीय घाटे को कम करने के लक्ष्य पर आगे बढ़ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक, इससे जीडीपी के मुकाबले सरकारी राजस्व में 0.1 से 0.2 फीसदी की कमी आएगी। सरकार इस अंतर को आसानी से संभाल सकती है।