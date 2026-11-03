3 नवंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कारोबार

क्या जल्द ही खत्म होने वाला है LTCG Tax? जानिए कितना होगा सरकार को नुकसान

LTCG Tax Latest News: SBI रिसर्च ने केंद्र सरकार को LTCG टैक्स खत्म करने का सुझाव दिया है। इससे वित्त वर्ष 2027-28 में 40,000 से 50,000 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हो सकता है। इसकी भरपाई के लिए STT बढ़ाने और लंबे समय के निवेश पर टैक्स राहत देने का प्रस्ताव है।
3 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Updated: 3 Nov 2026, 12:39 PM IST

LTCG Tax Latest News

सरकार लॉन्ग टर्म केपिटल गैन टैक्स को हटाने पर विचार कर सकती है। (PC: AI)

LTCG Tax Exemption: शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोगों को जल्द ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स से राहत मिल सकती है। एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि केंद्र सरकार इस टैक्स को पूरी तरह खत्म करने पर विचार कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसा करने से सरकार को वित्त वर्ष 2027-28 में 40,000 से 50,000 करोड़ रुपये तक के राजस्व का नुकसान हो सकता है। हालांकि, यह नुकसान इतना बड़ा नहीं होगा कि सरकार की वित्तीय योजनाओं पर कोई गंभीर असर पड़े। एसबीआई रिसर्च का मानना है कि LTCG टैक्स खत्म करने के बाद भी सरकार अपने राजकोषीय घाटे को कम करने के लक्ष्य पर आगे बढ़ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक, इससे जीडीपी के मुकाबले सरकारी राजस्व में 0.1 से 0.2 फीसदी की कमी आएगी। सरकार इस अंतर को आसानी से संभाल सकती है।

LTCG टैक्स खत्म करने की कितनी गुंजाइश?

एसबीआई रिसर्च की ताजा Ecowrap रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में एलटीसीजी टैक्स से करीब 1 लाख करोड़ रुपये की कमाई होने का अनुमान है। वहीं, वित्त वर्ष 2026-27 में यह घटकर 40,000 से 50,000 करोड़ रुपये रह सकती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2024-25 में एलटीसीजी टैक्स से सरकार को करीब 1.3 लाख करोड़ रुपये मिले थे। हालांकि, यह कमाई सामान्य से काफी ज्यादा थी। इसकी बड़ी वजह इससे पहले वाले वित्त वर्ष में शेयर बाजार का करीब 30 फीसदी रिटर्न देना था। इस दौरान विदेशी निवेशकों ने बाजार में मुनाफा कमाया और अपने शेयर बेचे थे।

Gold Silver Price Today: अमेरिका की एक एयर स्ट्राइक और फिर से टूट गए सोना-चांदी, सिल्वर वायदा 1.80 लाख के नीचे आई, जानिए रेट्स

ये भी पढ़ें
Gold Price Today

अब बाजार की स्थिति पहले जैसी नहीं है। पिछले तीन साल में निफ्टी का औसत रिटर्न महज 0.5 फीसदी रहा है। वहीं, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने भारतीय बाजार से कुल 4.8 लाख करोड़ रुपये की निकासी की है। एसबीआई रिसर्च का कहना है कि मौजूदा हालात में सरकार पूरे कैपिटल गेन टैक्स को खत्म करने का आर्थिक बोझ भी उठा सकती है।

LTCG टैक्स में बदलाव के लिए क्या हैं सुझाव?

एसबीआई रिसर्च ने सिर्फ एलटीसीजी टैक्स खत्म करने की बात नहीं कही है, बल्कि मौजूदा टैक्स व्यवस्था में कुछ बदलावों के सुझाव भी दिये हैं। इसमें छोटे निवेशकों को राहत देने से लेकर लंबे समय तक निवेश बनाए रखने को बढ़ावा देने तक के उपाय शामिल हैं। रिपोर्ट के प्रमुख सुझाव इस प्रकार हैं:

टैक्स छूट की सीमा बढ़े: फिलहाल सालाना 1.25 लाख रुपये तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स छूट मिलती है। इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने का सुझाव दिया गया है। साथ ही इस सीमा को महंगाई के हिसाब से जोड़ने की बात कही गई है।
लंबे निवेश पर कम टैक्स: दो से तीन साल तक रखे गए निवेश से होने वाले मुनाफे पर 5 फीसदी टैक्स लगाने का सुझाव है।
तीन साल बाद टैक्स छूट: तीन साल से ज्यादा समय तक रखे गए निवेश पर LTCG टैक्स पूरी तरह खत्म किया जा सकता है।
एक से दो साल के निवेश पर मौजूदा दर: इस अवधि के निवेश पर 12.5 फीसदी टैक्स जारी रखने का प्रस्ताव है।

STT बढ़ाकर सरकार कर सकती है नुकसान की भरपाई

लॉन्ग टर्म केपिटल गेन टैक्स खत्म करने से सरकारी कमाई में होने वाली कमी की भरपाई के लिए एसबीआई रिसर्च ने सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) बढ़ाने का सुझाव दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, STT में 50 फीसदी की बढ़ोतरी की जा सकती है। इससे वित्त वर्ष 2027-28 में सरकार को करीब 45,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कमाई हो सकती है। इसके अलावा, रिपोर्ट में म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए भी राहत का सुझाव दिया गया है। इसके तहत अगर कोई निवेशक म्यूचुअल फंड से पैसा निकालने के 90 दिनों के भीतर उस रकम को किसी पात्र इक्विटी म्यूचुअल फंड में दोबारा निवेश करता है, तो एलटीसीज टैक्स के भुगतान को टालने की सुविधा दी जा सकती है।

LTCG टैक्स खत्म होने से निवेशकों को क्या फायदा होगा?

एसबीआई रिसर्च का मानना है कि इससे भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों का भरोसा बढ़ सकता है। खासकर विदेशी निवेशकों को भारतीय बाजार में दोबारा पैसा लगाने के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है। पिछले कुछ समय से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) भारतीय शेयर बाजार से लगातार पैसा निकाल रहे हैं। ऐसे में एलटीसीजी टैक्स खत्म करने या लंबे समय तक निवेश रखने वालों को कम टैक्स का फायदा देने से विदेशी पूंजी को आकर्षित करने में मदद मिल सकती है।

इससे घरेलू निवेशकों को भी फायदा होगा। खासकर वे लोग जो लंबी अवधि के लिए शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, उन्हें अपने निवेश पर मिलने वाले मुनाफे का बड़ा हिस्सा बचाने का मौका मिल सकता है। हालांकि, फिलहाल यह एसबीआई रिसर्च की ओर से दिया गया सुझाव है। केंद्र सरकार ने LTCG टैक्स खत्म करने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।

EPFO WhatsApp Service: आप वाट्सएप से भी डाउनलोड कर सकते हैं अपनी PF पासबुक, जान लीजिए प्रोसेस

ये भी पढ़ें
EPFO WhatsApp Service

खबर शेयर करें:

Updated on:

3 Nov 2026, 12:39 PM IST

Published on:

Hindi News / Business / क्या जल्द ही खत्म होने वाला है LTCG Tax? जानिए कितना होगा सरकार को नुकसान

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

Gold Silver Price Today: अमेरिका की एक एयर स्ट्राइक और फिर से टूट गए सोना-चांदी, सिल्वर वायदा 1.80 लाख के नीचे आई, जानिए रेट्स

Gold Price Today
कारोबार

Stock Market Today: शेयर बाजार में आज भी भारी तेजी, सेंसेक्स 700 पॉइंट उछला, जानिए किन-किन सेक्टर्स में आई खरीदारी

Stock Market News
कारोबार

EPFO WhatsApp Service: आप वाट्सएप से भी डाउनलोड कर सकते हैं अपनी PF पासबुक, जान लीजिए प्रोसेस

EPFO WhatsApp Service
कारोबार

Credit Card Cash Withdrawal: क्रेडिट कार्ड से कैश निकालना पड़ सकता है महंगा, 10,000 रुपये निकालें तो जानिए कितना लगेगा चार्ज

Credit Card Cash Withdrawal
कारोबार

Share Market में अभी से मनी दिवाली, सेंसेक्स 1200 अंक बढ़कर हुआ बंद, जानिए इस भारी तेजी के 7 बड़े कारण

Share Market Today
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.