Gold Smuggling: भारत में 1500% बढ़ गई सोने की तस्करी, उधर लोग कम खरीद रहे गहने, देखिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के ये आंकड़े

सरकार ने मई में सोने और चांदी पर आयात शुल्क बढ़ाने का फैसला विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम करने के लिए किया था। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर सोना विदेशों से खरीदता है। ऐसे में सोने का ज्यादा आयात देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव डालता है। इस साल भारतीय रुपये का प्रदर्शन भी एशिया की दूसरी प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले कमजोर रहा है। ऐसे में सरकार की कोशिश सोने और चांदी की विदेशी खरीद को कम करने की रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारतीयों से सोना खरीदने से बचने की अपील की थी। सरकार चाहती है कि लोग सोने की खरीदारी में कुछ कमी करें, ताकि देश का आयात खर्च कम किया जा सके।