Refrigerator Hacking: आखिर क्यों फ्रिज का तापमान बढ़ा रहे हैं हैकर? यूरोप के कई देशों में खराब हुए खाने-पीने के सामान

साइबर अपराधियों के लिए सुपरमार्केट को निशाना बनाना आम लोगों की जिंदगी में सीधे दखल देने का एक तरीका हो सकता है। सुपरमार्केट में दूध, मांस, मछली और दूसरी जल्दी खराब होने वाली चीजों को सुरक्षित रखने के लिए फ्रिज और फ्रीजर का सही तापमान बनाए रखना जरूरी होता है। अगर कोई हैकर इन मशीनों का तापमान बढ़ा दे, तो कुछ ही समय में उनमें रखा सामान खराब हो सकता है। कई बार दुकानदारों को इसकी जानकारी मिलने तक काफी देर हो चुकी होती है। इस तरह के हमले में नुकसान की भरपाई करना भी आसान नहीं है। रैनसमवेयर हमले में कंपनी अपने सिस्टम का एक्सेस वापस पाने के लिए बैकअप या दूसरी तकनीकी मदद ले सकती है। लेकिन फ्रिज में रखा खाद्य सामान खराब हो जाए तो उसे दोबारा इस्तेमाल करने लायक नहीं बनाया जा सकता। यही वजह है कि इस तरह के साइबर हमले कंपनियों के लिए आर्थिक नुकसान के साथ-साथ ग्राहकों के भरोसे का भी बड़ा संकट पैदा कर सकते हैं।