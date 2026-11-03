Stock Market: लगातार चौथे दिन बाजार में भारी तेजी, 1200 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ सेंसेक्स, जानिए इस उछाल के 5 बड़े कारण

कच्चे तेल की कीमतों में हालिया गिरावट ने भी भारतीय बाजार को सपोर्ट दिया। मंगलवार सुबह भले ही तेल की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी हुई, लेकिन ये पिछले कुछ हफ्तों के करीब 110 डॉलर प्रति बैरल के स्तर से काफी नीचे बनी हुई हैं। ब्रेंट क्रूड की कीमत 105 डॉलर प्रति बैरल से नीचे और WTI क्रूड 97 डॉलर प्रति बैरल से नीचे ट्रेड करता दिखा। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के आयात से पूरा करता है। ऐसे में तेल सस्ता होने से देश का आयात बिल घटने, महंगाई पर दबाव कम होने और कंपनियों की लागत में राहत मिलने की उम्मीद रहती है।