लगातार पांचवें दिन बढ़त लेकर बंद हुआ बाजार, मेटल और रियल एस्टेट शेयरों में उछाल, जानिए मार्केट का हाल

भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ है। (PC: AI)
भारतीय शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 0.50 फीसदी या 383 अंक की बढ़त के साथ 77,301 पर बंद हुआ। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.63 फीसदी या 149 अंक की बढ़त के साथ 23,960 पर बंद हुआ। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 21 शेयर हरे निशान पर और 9 शेयर लाल निशान पर थे।
|कंपनी का नाम
|शेयर प्राइस (₹)
|प्रतिशत बदलाव (%)
|भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL)
|398.00
|4.71
|अडानी एंटरप्राइजेज
|2,709.20
|4.47
|टाइटन
|4,754.40
|4.22
|जियो फाइनेंशियल सर्विसेज
|222.27
|3.73
|मैक्स हेल्थकेयर
|927.15
|3.53
|श्रीराम फाइनेंस
|908.75
|2.71
|बजाज फाइनेंस
|994.00
|2.47
|अडानी पोर्ट्स
|1,910.00
|2.31
|इंटरग्लोब एविएशन (इंडिगो)
|5,140.80
|2.30
|बजाज फिनसर्व
|1,756.50
|2.24
|आईटीसी
|280.00
|2.23
|हिंडाल्को इंडस्ट्रीज
|935.80
|2.19
|टाटा स्टील
|179.93
|1.94
|अपोलो हॉस्पिटल्स
|8,599.50
|1.89
|कंपनी का नाम
|शेयर प्राइस (₹)
|प्रतिशत बदलाव (%)
|टीसीएस
|2,436.00
|-2.52
|एचसीएल टेक्नोलॉजीज
|1,405.00
|-2.37
|बीएसई
|3,601.50
|-1.75
|इंफोसिस
|1,128.20
|-1.73
|इटरनल
|344.50
|-1.42
|कोटक महिंद्रा बैंक
|459.40
|-1.13
|एशियन पेंट्स
|2,418.30
|-0.57
|टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स
|1,068.00
|-0.47
|टेक महिंद्रा
|1,783.00
|-0.34
|आयशर मोटर्स
|7,420.00
|-0.27
|लार्सन एंड टुब्रो (L&T)
|3,944.40
|-0.10
|एक्सिस बैंक
|1,232.00
|-0.06
|नेस्ले इंडिया
|1,248.00
|-0.03
|आईसीआईसीआई बैंक
|1,424.10
|-0.03
आज सिर्फ आईटी सेक्टर गिरावट के साथ बंद हुआ है। निफ्टी आईटी में 1.50 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई है। सबसे अधिक तेजी निफ्टी मीडिया में 5.15 फीसदी दर्ज हुई। इसके अलावा, निफ्टी ऑटो में 1.16 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी में 1.50 फीसदी, निफ्टी मेटल में 2.80 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 0.42 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.74 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 2.85 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 2.04 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 1.54 फीसदी, निफ्टी केमिकल्स में 1.57 फीसदी और निफ्टी सीमेंट में 1.31 फीसदी की तेजी दर्ज हुई।
(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट/म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम भरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)
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