Stockal Scam: निवेशकों को बिना बताए पोर्टफोलियो से बेच डाले शेयर, 30 भारतीयों को करीब 100 करोड़ का नुकसान

रिपोर्ट के अनुसार, 100 करोड़ रुपये से ज्यादा के नुकसान का शुरुआती अनुमान दो निवेशकों से मिली जानकारी पर आधारित है। यह सभी प्रभावित खातों के नुकसान का सटीक आंकड़ा नहीं है। रिपोर्ट में 2 पीड़ित निवेशकों के बारे में बताया गया। प्रभावित निवेशकों में एक प्रमुख बेवरेज कंपनी के सीनियर अधिकारी भी शामिल हैं। उनका दावा है कि अमेरिकी शेयर बाजार में उनके 10 बड़े निवेश बेच दिए गए। इनमें एपल, टेस्ला, अमेजन, अल्फाबैट, एनवीडिया और एएमडी जैसी कंपनियों के शेयर शामिल थे। इन शेयरों को बेचकर करीब 3,35,768 डॉलर मिले। निवेशक के मुताबिक, इस पूरी रकम से औसतन 1.05 डॉलर प्रति शेयर की कीमत पर Zhibao Technology के 3 लाख शेयर खरीद लिए गए। निवेशक ने करीब 4.26 करोड़ रुपये यानी 4,50,000 डॉलर के नुकसान का अनुमान लगाया है। उनका कहना है कि इन सौदों के लिए उन्हें सामान्य तौर पर मिलने वाले अलग-अलग ट्रेड कन्फर्मेशन और अलर्ट भी नहीं मिले।