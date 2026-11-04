इस धनतेरस खरीदना चाहते हैं डायमंड जूलरी? जानिए कैसे तय होती है हीरे की कीमत और लेते समय किन बातों का रखें ध्यान

सोने की ज्वेलरी की तरह ही डायमंड ज्वेलरी पर भी मेकिंग चार्ज देना पड़ता है। हालांकि, इसमें हीरे की कटिंग और पॉलिशिंग की लागत पहले से ही तैयार हीरे की कीमत में शामिल होती है। ज्वेलरी में इस्तेमाल होने वाले सोने और उसे गहने का रूप देने में लगने वाली कारीगरी के लिए अलग से मेकिंग चार्ज लिया जाता है। इंडस्ट्री में सामान्य डिजाइन वाली ज्वेलरी पर मेकिंग चार्ज करीब 2,000 से 5,000 रुपये प्रति ग्राम सोने के हिसाब से हो सकता है। वहीं, ज्यादा जटिल डिजाइन और बेहतर फिनिशिंग वाली ज्वेलरी पर यह खर्च बढ़ सकता है। ग्राहक मेकिंग चार्ज को लेकर ज्वेलर से बातचीत कर सकते हैं। त्योहार के दौरान कई ज्वेलर्स विशेष छूट भी देते हैं। इसलिए खरीदारी से पहले अलग-अलग ऑफर की तुलना करना फायदेमंद हो सकता है।