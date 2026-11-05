Gold Silver Price Today: अमेरिका में ट्रंप को लगा बड़ा झटका तो सोने-चांदी ने बदला अपना रास्ता, सिर्फ 2 दिन में आ गई भारी-भरकम तेजी

सोने-चांदी की कीमतों में तेजी आई है। (PC: AI)
Gold Price Today: अमेरिका के मिडटर्म इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी की हार ने सोने-चांदी की कीमतों का रुख पलट दिया है। इन चुनावों में डेमोक्रेट्स की जीत हुई है। इससे यूएस-ईरान युद्ध के खत्म होने की उम्मीदें बढ़ रही हैं। नतीजतन कच्चे तेल के दाम बुधवार रात लड़खड़ाकर टूट गये। ब्रेंट क्रूड की कीमत 93 डॉलर के आसपास आ गई हैं। इसका सीधा असर सोने-चांदी की कीमतों में देखने को मिला है। पिछले दो दिनों में भाव काफी बढ़ गए हैं।
गुड रिटर्न्स के अनुसार, गुरुवार सुबह दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड का हाजिर भाव 3220 रुपये की बढ़त के साथ 1,46,170 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 2950 रुपये की बढ़त के साथ 1,34,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट 2420 रुपये की बढ़त के साथ 1,09,670 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, चांदी का घरेलू हाजिर भाव 10,000 रुपये के उछाल के साथ 2,10,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
सोने की कीमतों में पिछले 2 दिन से भारी तेजी देखने को मिल रही है। अमेरिकी मिडटर्म चुनावों के नतीजों और कच्चे तेल में गिरावट से सोने के रुख में यह बड़ा बदलाव देखने को मिला। 3 नवंबर को दिल्ली में 24 कैरेट सोने का हाजिर भाव 1,39,790 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था, जो आज 1,46,170 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इस तरह 2 दिन में ही सोने के भाव 6,380 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ गए हैं। वहीं, चांदी की घरेलू हाजिर कीमतों में 2 दिन में 10,000 रुपये प्रति किलोग्राम का इजाफा हुआ है।
|शहर
|24 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|22 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|18 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|चेन्नई
|1,46,020
|1,33,850
|1,09,550
|मुंबई
|1,46,020
|1,33,850
|1,09,520
|दिल्ली
|1,46,170
|1,34,000
|1,09,670
|कोलकाता
|1,46,020
|1,33,850
|1,09,520
|बेंगलुरु
|1,46,020
|1,33,850
|1,09,520
|हैदराबाद
|1,46,020
|1,33,850
|1,09,520
|केरल
|1,46,020
|1,33,850
|1,09,520
|पुणे
|1,46,020
|1,33,850
|1,09,520
|वडोदरा
|1,46,070
|1,33,900
|1,09,570
|अहमदाबाद
|1,46,070
|1,33,900
|1,09,570
|जयपुर
|1,46,170
|1,34,000
|1,09,670
|लखनऊ
|1,46,170
|1,34,000
|1,09,670
केडिया एडवाइजरी के एमडी अजय केडिया ने पत्रिका डॉट कॉम को बताया कि अमेरिका में मिडटर्म चुनाव के बाद कच्चे तेल की कीमतों बड़ी गिरावट आई है। बुधवार रात क्रूड आयल 8 फीसदी से अधिक गिर गया था। गुरुवार सुबह ब्रेंट क्रूड 93.85 डॉलर प्रति बैरल पर और WTI क्रूड 86.93 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखा। कच्चे तेल में इस गिरावट से यूएस फेड रेट हाइक की संभावनाएं काफी गिर गई हैं। इससे सोने-चांदी की कीमतों को सपोर्ट मिला है।
केडिया ने बताया कि अमेरिका के मिडटर्म चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी ने कांग्रेस के दोनों सदनों में बहुमत हासिल कर लिया। इसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने रिपब्लिकन पार्टी की हार के लिए ईरान युद्ध को जिम्मेदार ठहराया। इससे उम्मीद बढ़ी है कि अमेरिका की नीति में बदलाव हो सकता है और ईरान के साथ तनाव कम करने की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं।
इसके अलावा, ट्रंप के इस संकेत से भी बाजार को राहत मिली कि ईरान पर फिलहाल कोई नया हमला करने की योजना नहीं है। इससे कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित होने की आशंका कम हुई है। नतीजतन, निवेशकों ने तेल की कीमतों में युद्ध के कारण जुड़ी अतिरिक्त बढ़त यानी रिस्क प्रीमियम को कम मानते हुए जमकर बिकवाली की।
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