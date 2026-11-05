Gold Silver Price Today: अमेरिका में ट्रंप को लगा बड़ा झटका तो सोने-चांदी ने बदला अपना रास्ता, सिर्फ 2 दिन में आ गई भारी-भरकम तेजी

सोने की कीमतों में पिछले 2 दिन से भारी तेजी देखने को मिल रही है। अमेरिकी मिडटर्म चुनावों के नतीजों और कच्चे तेल में गिरावट से सोने के रुख में यह बड़ा बदलाव देखने को मिला। 3 नवंबर को दिल्ली में 24 कैरेट सोने का हाजिर भाव 1,39,790 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था, जो आज 1,46,170 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इस तरह 2 दिन में ही सोने के भाव 6,380 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ गए हैं। वहीं, चांदी की घरेलू हाजिर कीमतों में 2 दिन में 10,000 रुपये प्रति किलोग्राम का इजाफा हुआ है।