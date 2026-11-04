Nykaa Q2 Results: नायका का मुनाफा 3 गुना से ज्यादा बढ़ा, रेवेन्यू 28% उछला, फैशन बिजनेस में हुई अच्छी कमाई

नायका के कारोबार में बढ़ोतरी का अंदाजा ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू (GMV) से भी लगाया जा सकता है। दूसरी तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड GMV सालाना आधार पर 30 फीसदी बढ़कर 6,151 करोड़ रुपये हो गया। वहीं, कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट 31 फीसदी बढ़कर 1,382 करोड़ रुपये रहा। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह 1,054 करोड़ रुपये था। इस दौरान ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 46 फीसदी रहा। मुनाफे के मोर्चे पर भी कंपनी ने बेहतर परफॉर्म किया। दूसरी तिमाही में प्रॉफिट बिफोर टैक्स (PBT) 168 फीसदी बढ़कर 149 करोड़ रुपये हो गया। वहीं, टैक्स चुकाने के बाद कंपनी का शुद्ध मुनाफा यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (PAT) 207 फीसदी बढ़कर 101 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।