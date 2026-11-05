Stock Market Today: शेयर बाजार में मनी दिवाली, सेंसेक्स सीधे 1600 पॉइंट चढ़ा, इन शेयरों में आई भारी खरीदारी

भारतीय शेयर बाजार आज गुरुवार को जबरदस्त बढ़त लेकर खुला है और शुरुआती कारोबार में भी भारी तेजी देखने को मिली है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 1609 पॉइंट की बढ़त लेकर 78,910.94 पर खुला। शुरुआती कारोबार में सुबह 9 बजकर 37 मिनट पर यह 1.81 फीसदी या 1412 अंक की बढ़त के साथ 78,718 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी इस समय 1.77 फीसदी या 424 अंक की बढ़त के साथ 24,396 पर ट्रेड करता दिखा। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी मिडटर्म चुनावों में झटका लगने से बाजार में तेजी आई है।