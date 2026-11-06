Stock Market Today: शेयर बाजार में धनतेरस पर हुई जमकर कमाई, 1700 पॉइंट उछला सेंसेक्स, जानिए इस तेजी के 5 बड़े कारण

कंपनियों के बेहतर तिमाही नतीजे भी बाजार में तेजी की वजह बने हैं। खास तौर पर महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M) के शेयरों में मजबूत बढ़त देखने को मिली। कंपनी के दूसरी तिमाही के नतीजे आने के बाद इसके शेयर 5 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए और यह सेंसेक्स के प्रमुख तेजी वाले शेयरों में शामिल रहा। इस बार कंपनियों के नतीजों का सीजन उम्मीद से बेहतर रहा है। इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट वीके विजयकुमार के मुताबिक, मौजूदा तेजी को कंपनियों की मजबूत कमाई का भी समर्थन मिल रहा है। कंपनियों की आय में उम्मीद से बेहतर बढ़ोतरी बाजार के लिए सकारात्मक संकेत है।