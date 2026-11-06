Videocon के वेणुगोपाल धूत को बड़ा झटका, NCLT ने घोषित किया दिवालिया, जानिए क्या है 12,668 करोड़ के बकाया का मामला

इस पूरे मामले की शुरुआत वीडियोकॉन समूह को दिए गए कर्ज से हुई थी। भारतीय स्टेट बैंक और उसके पूर्व सहयोगी बैंकों ने वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज और वीडियोकॉन टेलीकम्युनिकेशंस को टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल के रूप में कर्ज दिया था। इन कर्जों के लिए वेणुगोपाल धूत ने पर्सनल गारंटी दी थी। जब कंपनियां कर्ज चुकाने में नाकाम रहीं, तो बैंकों ने फरवरी 2018 में धूत की व्यक्तिगत गारंटी को लागू कर दिया। इसका मतलब था कि कंपनियों के कर्ज की वसूली के लिए धूत की निजी संपत्तियों पर भी दावा किया जा सकता था। जून 2018 में वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के खिलाफ कॉरपोरेट दिवाला प्रक्रिया शुरू हुई। बाद में अगस्त 2019 में समूह की 12 अन्य कंपनियों को भी इस प्रक्रिया में शामिल कर लिया गया।