Gold Returns: 5 साल पहले सोने में जिसने 50,000 लगाए उनका निवेश आज हो गया 1.5 लाख रुपये, जानिए चांदी ने कितना दिया मुनाफा

सोने की कीमतें पिछले 5 साल में तीन गुनी हो गई हैं। (PC: AI)
Gold Rate Today: धनतरेस पर आज बड़ी संख्या में लोग सोने-चांदी की जूलरी खरीद रहे हैं या खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। पिछले 5 साल में सोने ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है। इसके अलावा जनवरी 2026 के हाई से दोनों कीमती धातुओं के भाव काफी टूट चुके हैं। ऐसे में ग्राहकों को साल की शुरुआत की तुलना में कम कीमत पर सोना-चांदी खरीदने का मौका मिल रहा है। शुक्रवार को भी सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई।
एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुक्रवार शाम 5 बजे 4 दिसंबर की डिलीवरी वाले गोल्ड का रेट 1.40 फीसदी या 2015 रुपये की गिरावट के साथ 1,42,080 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, चांदी का घरेलू वायदा भाव इस समय 1.04 फीसदी या 1955 रुपये की गिरावट के साथ 1,85,185 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
पिछले 5 साल में सोने ने अपने निवेशकों को काफी अच्छा रिटर्न दिया है। पांच साल पहले नवंबर 2021 में सोने का भाव 47,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास था। वहीं, आज सोने का भाव 1,42,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब है। इस तरह सोने की कीमतों में पिछले 5 साल में 198 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। यानी सोने की कीमत 5 साल में करीब तीन गुना हो गई है। अगर कोई ग्राहक 5 साल पहले सोने में 50,000 रुपये लगाता तो आज यह निवेश 1,49,000 रुपये का हो जाता।
|विवरण
|आंकड़े
|नवंबर 2021 में सोने का भाव (10 ग्राम)
|₹47,500
|नवंबर 2026 में सोने का भाव (10 ग्राम)
|₹1,42,000
|5 साल में कुल बढ़ोतरी
|₹94,500
|सोने की कीमत में इजाफा
|198.95%
|5 साल पहले किया गया निवेश
|₹50,000
|आज निवेश की अनुमानित वैल्यू
|₹1,49,474
|निवेश पर कुल मुनाफा
|₹99,474
पिछले 5 साल में चांदी की कीमत में भी अच्छा-खासा इजाफा हुआ है। नवंबर 2021 में चांदी का भाव 63,200 रुपये प्रति किलोग्राम पर था। आज यह भाव करीब 1,85,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर है। इस तरह चांदी की कीमत में पिछले 5 साल में 192 फीसदी का इजाफा हुआ है। यानी चांदी की कीमत भी करीब 3 गुना हो गई है। अगर कोई निवेशक चांदी में 5 साल पहले 50,000 रुपये लगाता, तो आज यह निवेश 1,46,000 रुपये का हो जाता।
|विवरण
|आंकड़े
|नवंबर 2021 में चांदी का भाव
|₹63,200 प्रति किलोग्राम
|नवंबर 2026 में चांदी का भाव
|₹1,85,000 प्रति किलोग्राम
|5 साल में कीमत में बढ़ोतरी
|192%
|चांदी की कीमत में कुल इजाफा
|करीब 3 गुना
|5 साल पहले किया गया निवेश
|₹50,000
|आज निवेश की वैल्यू
|₹1,46,000
|निवेश पर कुल मुनाफा
|₹96,000
बड़ी खबरेंView All
कारोबार