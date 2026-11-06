6 नवंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कारोबार

Gold Returns: 5 साल पहले सोने में जिसने 50,000 लगाए उनका निवेश आज हो गया 1.5 लाख रुपये, जानिए चांदी ने कितना दिया मुनाफा

Gold Silver Returns: सोने ने पिछले 5 साल में करीब 200 फीसदी रिटर्न दिया है। चांदी की कीमत भी करीब तीन गुनी हो गई है। शुक्रवार को सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Updated: 6 Nov 2026, 5:59 PM IST

Gold Silver Returns

सोने की कीमतें पिछले 5 साल में तीन गुनी हो गई हैं। (PC: AI)

Gold Rate Today: धनतरेस पर आज बड़ी संख्या में लोग सोने-चांदी की जूलरी खरीद रहे हैं या खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। पिछले 5 साल में सोने ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है। इसके अलावा जनवरी 2026 के हाई से दोनों कीमती धातुओं के भाव काफी टूट चुके हैं। ऐसे में ग्राहकों को साल की शुरुआत की तुलना में कम कीमत पर सोना-चांदी खरीदने का मौका मिल रहा है। शुक्रवार को भी सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई।

सोने-चांदी में आज आई है गिरावट

एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुक्रवार शाम 5 बजे 4 दिसंबर की डिलीवरी वाले गोल्ड का रेट 1.40 फीसदी या 2015 रुपये की गिरावट के साथ 1,42,080 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, चांदी का घरेलू वायदा भाव इस समय 1.04 फीसदी या 1955 रुपये की गिरावट के साथ 1,85,185 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

Gold Jewellery खरीदते समय मेकिंग चार्ज में कैसे बचाएं पैसे? इन 6 बातों को समझकर पा सकते हैं बेस्ट डील

ये भी पढ़ें
Gold Making Charges

पिछले 5 साल में सोने ने कितना दिया रिटर्न

पिछले 5 साल में सोने ने अपने निवेशकों को काफी अच्छा रिटर्न दिया है। पांच साल पहले नवंबर 2021 में सोने का भाव 47,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास था। वहीं, आज सोने का भाव 1,42,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब है। इस तरह सोने की कीमतों में पिछले 5 साल में 198 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। यानी सोने की कीमत 5 साल में करीब तीन गुना हो गई है। अगर कोई ग्राहक 5 साल पहले सोने में 50,000 रुपये लगाता तो आज यह निवेश 1,49,000 रुपये का हो जाता।

विवरणआंकड़े
नवंबर 2021 में सोने का भाव (10 ग्राम)₹47,500
नवंबर 2026 में सोने का भाव (10 ग्राम)₹1,42,000
5 साल में कुल बढ़ोतरी₹94,500
सोने की कीमत में इजाफा198.95%
5 साल पहले किया गया निवेश₹50,000
आज निवेश की अनुमानित वैल्यू₹1,49,474
निवेश पर कुल मुनाफा₹99,474

पिछले 5 साल में चांदी ने कितना दिया रिटर्न

पिछले 5 साल में चांदी की कीमत में भी अच्छा-खासा इजाफा हुआ है। नवंबर 2021 में चांदी का भाव 63,200 रुपये प्रति किलोग्राम पर था। आज यह भाव करीब 1,85,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर है। इस तरह चांदी की कीमत में पिछले 5 साल में 192 फीसदी का इजाफा हुआ है। यानी चांदी की कीमत भी करीब 3 गुना हो गई है। अगर कोई निवेशक चांदी में 5 साल पहले 50,000 रुपये लगाता, तो आज यह निवेश 1,46,000 रुपये का हो जाता।

विवरणआंकड़े
नवंबर 2021 में चांदी का भाव₹63,200 प्रति किलोग्राम
नवंबर 2026 में चांदी का भाव₹1,85,000 प्रति किलोग्राम
5 साल में कीमत में बढ़ोतरी192%
चांदी की कीमत में कुल इजाफाकरीब 3 गुना
5 साल पहले किया गया निवेश₹50,000
आज निवेश की वैल्यू₹1,46,000
निवेश पर कुल मुनाफा₹96,000

Gold Rate on Dhanteras: टूट गए 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के हाजिर रेट, चांदी भी हुई सस्ती, जानिए आपके शहर में क्या हैं भाव

ये भी पढ़ें
Gold Silver Price
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.