Wife के साथ इस दिवाली Post Office RD में खुलवा सकते हैं खाता, 10 साल में ऐसे बनेगा 1.70 करोड़ का फंड

Post Office RD Interest Rate: दिवाली से संवत 2083 की शुरुआत हो रही है। इस दिवाली से आप अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप शेयर बाजार में पैसा लगाने का जोखिम नहीं ले सकते और आपके पास निवेश के लिए एकमुश्त रकम नहीं है, तो पोस्ट ऑफिस आरडी आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। यह एक सरकार समर्थित स्मॉल सेविंग स्कीम है। इसलिए यहां गारंटीड रिटर्न मिल जाता है। पोस्ट ऑफिस आरडी में आप हर महीने एक छोटी रकम इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइए इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं।