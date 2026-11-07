Muhurat Trading 2026: पिछले 10 साल में 8 बार मुहूर्त ट्रेडिंग में हुई है कमाई, जानिए संवत 2083 में कैसा रह सकता है बाजार

मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान शेयर बाजार का रिकॉर्ड अब तक ज्यादातर सकारात्मक रहा है। पिछले 10 मुहूर्त ट्रेडिंग सत्रों में सेंसेक्स और निफ्टी 8 बार बढ़त के साथ बंद हुए। केवल 2016 और 2017 में दोनों प्रमुख इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए थे। पिछले साल यानी 2025 में भी बाजार ने मुहूर्त ट्रेडिंग की शुरुआत अच्छी बढ़त के साथ की थी। कारोबार के दौरान सेंसेक्स और निफ्टी उस समय के 52 सप्ताह के उच्च स्तर तक पहुंच गए थे। हालांकि, सत्र खत्म होते-होते बाजार ने अपनी ज्यादातर बढ़त गंवा दी थी। इसके बावजूद सेंसेक्स 63 अंक चढ़कर 84,426 पर बंद हुआ था। वहीं, निफ्टी 50 में 25 अंकों की तेजी रही और यह 25,868 पर बंद हुआ था। मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान आमतौर पर कारोबार की वॉल्यूम कम रहती है। इसकी वजह यह है कि निवेशक नए संवत की शुरुआत पर शुभ मानकर प्रतीकात्मक खरीदारी करते हैं।