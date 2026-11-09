बढ़त के साथ खुला मार्केट, फार्मा और हेल्थकेयर शेयरों में तेजी, IT सेक्टर में दिखी गिरावट

भारतीय शेयर बाजार आज सोमवार को बढ़त लेकर खुला है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 328 अंक की बढ़त के साथ 81,327.29 पर खुला। हालांकि, शुरुआती कारोबार में ही यह बढ़त खत्म हो गई और सेंसेक्स 0.12 फीसदी या 88 अंक की गिरावट के साथ 80,896 पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी इस समय 0.23 फीसदी या 56 अंक की गिरावट के साथ 24,929 पर ट्रेड करता दिखा।