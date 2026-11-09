बढ़त के साथ खुला मार्केट, फार्मा और हेल्थकेयर शेयरों में तेजी, IT सेक्टर में दिखी गिरावट

शेयर बाजार बढ़त के साथ खुला है। (PC: ANI)
भारतीय शेयर बाजार आज सोमवार को बढ़त लेकर खुला है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 328 अंक की बढ़त के साथ 81,327.29 पर खुला। हालांकि, शुरुआती कारोबार में ही यह बढ़त खत्म हो गई और सेंसेक्स 0.12 फीसदी या 88 अंक की गिरावट के साथ 80,896 पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी इस समय 0.23 फीसदी या 56 अंक की गिरावट के साथ 24,929 पर ट्रेड करता दिखा।
शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 5 शेयर हरे निशान पर और 25 शेयर लाल निशान पर ट्रेड करते दिखे। एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, इंडिगो, आईसीआईसीआई बैंक और सनफार्मा के शेयर हरे निशान पर ट्रेड करते दिखे। वहीं, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, एयरटेल, अल्ट्राटेक सीमेंट, पावरग्रिड, बजाज फाइनेंस और अडानी पोर्ट्स के शेयर लाल निशान पर ट्रेड करते दिखे।
|कंपनी का नाम
|शेयर प्राइस (₹)
|प्रतिशत बदलाव (%)
|भारतीय स्टेट बैंक
|1,043.60
|2.72
|एचडीएफसी बैंक
|792.75
|1.10
|डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज
|1,384.80
|1.08
|अपोलो हॉस्पिटल्स
|8,514.00
|1.00
|आईसीआईसीआई बैंक
|1,579.70
|0.94
|इंडिगो
|5,448.00
|0.57
|श्रीराम फाइनेंस
|964.25
|0.44
|एचडीएफसी लाइफ
|564.20
|0.39
|एनटीपीसी
|323.70
|0.31
|सन फार्मा
|1,919.80
|0.25
|टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स
|1,081.60
|0.15
|लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी)
|4,112.70
|0.07
|बीएसई
|3,802.00
|0.05
|महिंद्रा एंड महिंद्रा
|3,268.80
|0.03
|कंपनी का नाम
|शेयर प्राइस (₹)
|प्रतिशत बदलाव (%)
|एचसीएल टेक्नोलॉजीज
|1,413.30
|-1.99
|भारती एयरटेल
|2,048.60
|-1.77
|हिंडाल्को इंडस्ट्रीज
|936.95
|-1.68
|इन्फोसिस
|1,153.00
|-1.59
|टाटा स्टील
|187.47
|-1.44
|एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस
|1,741.10
|-1.31
|पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन
|257.95
|-1.30
|अल्ट्राटेक सीमेंट
|12,342.00
|-1.26
|टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस)
|2,468.90
|-1.20
|आईटीसी
|280.15
|-1.16
|बजाज फाइनेंस
|1,069.50
|-1.13
|बजाज फिनसर्व
|1,836.30
|-1.01
|नेस्ले इंडिया
|1,260.80
|-1.00
|अडानी पोर्ट्स
|1,929.80
|-1.00
(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट/म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम भरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)
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