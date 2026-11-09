सरकारी बैंकों के शेयरों में भारी तेजी से बढ़त के साथ बंद हुआ मार्केट, उधर टूट गए IT कंपनियों के शेयर

शेयर बाजार बढ़त लेकर बंद हुआ है। (PC: AI)
भारतीय शेयर बाजार आज सोमवार को बढ़त लेकर बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 0.13 फीसदी या 107 अंक की बढ़त के साथ 81,106 पर बंद हुआ। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी आज 0.23 फीसदी या 58 अंक की बढ़त के साथ 25,044 पर बंद हुआ। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 6 शेयर हरे निशान पर और 18 शेयर लाल निशान पर थे।
|कंपनी का नाम
|शेयर प्राइस (₹)
|प्रतिशत बदलाव (%)
|भारतीय स्टेट बैंक (SBI)
|1,042.00
|2.56
|ट्रेंट
|3,119.20
|2.02
|नेस्ले इंडिया
|1,297.80
|1.91
|एनटीपीसी
|328.75
|1.87
|लार्सन एंड टुब्रो (L&T)
|4,185.00
|1.82
|एचडीएफसी बैंक
|798.15
|1.79
|आईसीआईसीआई बैंक
|1,589.00
|1.53
|अपोलो हॉस्पिटल्स
|8,549.50
|1.42
|डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज
|1,385.00
|1.09
|मारुति सुजुकी
|12,928.00
|0.88
|हिंडाल्को इंडस्ट्रीज
|960.00
|0.73
|महिंद्रा एंड महिंद्रा
|3,290.60
|0.70
|बजाज ऑटो
|10,979.00
|0.63
|एचडीएफसी लाइफ
|565.40
|0.60
|कंपनी का नाम
|शेयर प्राइस (₹)
|प्रतिशत बदलाव (%)
|टाटा स्टील
|184.85
|-2.81
|एचसीएल टेक्नोलॉजीज
|1,407.00
|-2.43
|अल्ट्राटेक सीमेंट
|12,275.00
|-1.79
|आईटीसी
|278.80
|-1.64
|बजाज फाइनेंस
|1,064.85
|-1.56
|इन्फोसिस
|1,154.10
|-1.49
|टेक महिंद्रा
|1,805.00
|-1.36
|पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन
|257.95
|-1.30
|मैक्स हेल्थकेयर
|915.00
|-1.19
|ग्रेसिम इंडस्ट्रीज
|3,169.70
|-1.17
|बजाज फिनसर्व
|1,836.90
|-0.98
|टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS)
|2,475.40
|-0.94
|एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस
|1,748.00
|-0.92
|अडानी एंटरप्राइजेज
|2,706.30
|-0.90
कच्चे तेल की कीमतों में आज सोमवार को गिरावट आई है। सोमवार शाम ब्रेंट क्रूड 1.32 फीसदी या 1.30 डॉलर की गिरावट के साथ 97.02 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, WTI क्रूड 1.05 फीसदी या 0.95 डॉलर की गिरावट के साथ 89.88 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखा।
(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट/म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम भरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)
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