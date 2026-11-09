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सरकारी बैंकों के शेयरों में भारी तेजी से बढ़त के साथ बंद हुआ मार्केट, उधर टूट गए IT कंपनियों के शेयर

Stock Market: सेक्टोरल सूचकांकों में आज सबसे अधिक तेजी निफ्टी पीएसयू बैंक में 3.73 फीसदी दर्ज हुई है। इसके अलावा, फार्मा, हेल्थकेयर और केमिकल्स में भी बढ़त दर्ज हुई है।
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भारत

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Pawan Jayaswal

Updated: 9 Nov 2026, 4:21 PM IST

indian stock market

शेयर बाजार बढ़त लेकर बंद हुआ है। (PC: AI)

भारतीय शेयर बाजार आज सोमवार को बढ़त लेकर बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 0.13 फीसदी या 107 अंक की बढ़त के साथ 81,106 पर बंद हुआ। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी आज 0.23 फीसदी या 58 अंक की बढ़त के साथ 25,044 पर बंद हुआ। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 6 शेयर हरे निशान पर और 18 शेयर लाल निशान पर थे।

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निफ्टी-50 के इन शेयरों में दर्ज हुई तेजी

कंपनी का नामशेयर प्राइस (₹)प्रतिशत बदलाव (%)
भारतीय स्टेट बैंक (SBI)1,042.002.56
ट्रेंट3,119.202.02
नेस्ले इंडिया1,297.801.91
एनटीपीसी328.751.87
लार्सन एंड टुब्रो (L&T)4,185.001.82
एचडीएफसी बैंक798.151.79
आईसीआईसीआई बैंक1,589.001.53
अपोलो हॉस्पिटल्स8,549.501.42
डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज1,385.001.09
मारुति सुजुकी12,928.000.88
हिंडाल्को इंडस्ट्रीज960.000.73
महिंद्रा एंड महिंद्रा3,290.600.70
बजाज ऑटो10,979.000.63
एचडीएफसी लाइफ565.400.60
सोर्स- एनएसई

निफ्टी-50 के इन शेयरों में दर्ज हुई गिरावट

कंपनी का नामशेयर प्राइस (₹)प्रतिशत बदलाव (%)
टाटा स्टील184.85-2.81
एचसीएल टेक्नोलॉजीज1,407.00-2.43
अल्ट्राटेक सीमेंट12,275.00-1.79
आईटीसी278.80-1.64
बजाज फाइनेंस1,064.85-1.56
इन्फोसिस1,154.10-1.49
टेक महिंद्रा1,805.00-1.36
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन257.95-1.30
मैक्स हेल्थकेयर915.00-1.19
ग्रेसिम इंडस्ट्रीज3,169.70-1.17
बजाज फिनसर्व1,836.90-0.98
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS)2,475.40-0.94
एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस1,748.00-0.92
अडानी एंटरप्राइजेज2,706.30-0.90
सोर्स- एनएसई

क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट

कच्चे तेल की कीमतों में आज सोमवार को गिरावट आई है। सोमवार शाम ब्रेंट क्रूड 1.32 फीसदी या 1.30 डॉलर की गिरावट के साथ 97.02 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, WTI क्रूड 1.05 फीसदी या 0.95 डॉलर की गिरावट के साथ 89.88 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखा।

(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट/म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम भरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)

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