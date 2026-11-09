सरकारी बैंकों के शेयरों में भारी तेजी से बढ़त के साथ बंद हुआ मार्केट, उधर टूट गए IT कंपनियों के शेयर

भारतीय शेयर बाजार आज सोमवार को बढ़त लेकर बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 0.13 फीसदी या 107 अंक की बढ़त के साथ 81,106 पर बंद हुआ। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी आज 0.23 फीसदी या 58 अंक की बढ़त के साथ 25,044 पर बंद हुआ। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 6 शेयर हरे निशान पर और 18 शेयर लाल निशान पर थे।