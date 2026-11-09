PF Transfer: कई नौकरियां बदली हैं और PF ट्रांसफर करना भूल गए? हो सकते हैं ये बड़े नुकसान

नौकरी बदलना आज के समय में आम बात है, लेकिन नई कंपनी में काम शुरू करने के साथ ही पुरानी कंपनी का PF अकाउंट ट्रांसफर करना भी जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर कर्मचारियों को भविष्य में अपने ही पैसे निकालने में परेशानी हो सकती है। इतना ही नहीं, पीएफ ट्रांसफर नहीं करने से टैक्स छूट, पेंशन और अन्य सुविधाओं से जुड़े फायदे भी प्रभावित हो सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत आने वाला प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ नौकरीपेशा लोगों के लिए बचत का एक अहम जरिया है। इसमें कर्मचारी की सैलरी से हर महीने एक तय रकम जमा होती है। कंपनी भी अपनी तरफ से इसमें योगदान करती है। जमा रकम पर ईपीएफओ की ओर से ब्याज मिलता है। इस तरह नौकरी के दौरान धीरे-धीरे एक बड़ा फंड तैयार हो जाता है, जो रिटायरमेंट के बाद आर्थिक मदद देता है।