PF Transfer: कई नौकरियां बदली हैं और PF ट्रांसफर करना भूल गए? हो सकते हैं ये बड़े नुकसान

पुराने पीएफ को नए में ट्रांसफर कराने के कई फायदे हैं। (PC: AI)
नौकरी बदलना आज के समय में आम बात है, लेकिन नई कंपनी में काम शुरू करने के साथ ही पुरानी कंपनी का PF अकाउंट ट्रांसफर करना भी जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर कर्मचारियों को भविष्य में अपने ही पैसे निकालने में परेशानी हो सकती है। इतना ही नहीं, पीएफ ट्रांसफर नहीं करने से टैक्स छूट, पेंशन और अन्य सुविधाओं से जुड़े फायदे भी प्रभावित हो सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत आने वाला प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ नौकरीपेशा लोगों के लिए बचत का एक अहम जरिया है। इसमें कर्मचारी की सैलरी से हर महीने एक तय रकम जमा होती है। कंपनी भी अपनी तरफ से इसमें योगदान करती है। जमा रकम पर ईपीएफओ की ओर से ब्याज मिलता है। इस तरह नौकरी के दौरान धीरे-धीरे एक बड़ा फंड तैयार हो जाता है, जो रिटायरमेंट के बाद आर्थिक मदद देता है।
इसके अलावा नौकरी छूटने, बीमारी या दूसरी आर्थिक जरूरतों के समय भी पीएफ की रकम काम आ सकती है। लेकिन कई कर्मचारी नौकरी बदलने के बाद अपने पुराने पीएफ खाते पर ध्यान नहीं देते। यही लापरवाही आगे चलकर परेशानी का कारण बन सकती है।
जब कोई कर्मचारी नौकरी बदलता है तो नई कंपनी के साथ उसका एक नया पीएफ मेंबर आईडी (MID) बनता है। वहीं, पुरानी कंपनी के पीएफ खाते में पहले से जमा रकम मौजूद रहती है। अगर इस रकम को नए पीएफ खाते में ट्रांसफर नहीं किया जाता है तो कर्मचारी के नाम पर अलग-अलग पीएफ खाते बने रह सकते हैं। ऐसी स्थिति में सभी पुराने पीएफ खातों की जानकारी रखना और उनमें जमा रकम को एक जगह लाना जरूरी हो जाता है। इसके लिए UAN यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर काफी मददगार है।
UAN एक ऐसा स्थायी नंबर है, जो कर्मचारी के अलग-अलग कंपनियों में बने पीएफ खातों को आपस में जोड़ता है। नौकरी बदलने पर भी कर्मचारी का यूएएन नहीं बदलता। नई कंपनी को इसी यूएएन की जानकारी देने से पुराने और नए पीएफ खातों को एक ही पहचान के तहत जोड़ा जा सकता है। यूएएन के जरिए कर्मचारी अपने पीएफ की पासबुक देख सकते हैं, जमा रकम की जानकारी हासिल कर सकते हैं और यूएएन कार्ड जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नौकरी बदलने पर पुराने पीएफ खाते से नए खाते में रकम ट्रांसफर करने की प्रक्रिया भी ऑनलाइन पूरी की जा सकती है।
पुराने पीएफ खाते को नए खाते में ट्रांसफर नहीं करने से कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। इसका सबसे बड़ा असर कर्मचारी की कुल नौकरी की अवधि और उससे मिलने वाले लाभों पर पड़ सकता है।
पीएफ निकासी पर टैक्स का नियम कर्मचारी की कुल सेवा अवधि से जुड़ा होता है। आमतौर पर 5 साल या उससे ज्यादा की लगातार सेवा पूरी होने पर पीएफ की निकासी टैक्स फ्री होती है। इसमें पुरानी कंपनियों की सेवा अवधि भी शामिल हो सकती है, बशर्ते पीएफ खाते ट्रांसफर किए गए हों और सेवा में जरूरी निरंतरता बनी रही हो। अगर कर्मचारी ने अलग-अलग कंपनियों में काम किया है, लेकिन पुराने पीएफ खातों का पैसा ट्रांसफर नहीं कराया है तो सेवा अवधि की गणना और टैक्स संबंधी दस्तावेजों में परेशानी आ सकती है। इसलिए नौकरी बदलने के बाद पीएफ ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी करना बेहतर रहता है।
EPFO के पीएफ खाते में जमा रकम पर सालाना ब्याज मिलता है। ब्याज मिलने से समय के साथ जमा फंड बढ़ता जाता है। लंबे समय तक निवेश रहने पर कंपाउंडिंग का फायदा भी मिलता है। अगर कर्मचारी के कई पीएफ खाते हैं तो उसे सभी खातों में जमा रकम और मिलने वाले ब्याज का हिसाब अलग-अलग रखना पड़ सकता है। पुराने खातों को नए खाते में ट्रांसफर करने से पूरी जमा रकम एक जगह दिखाई देती है और पीएफ का हिसाब रखना आसान हो जाता है।
अगर किसी पीएफ खाते में लंबे समय तक कोई योगदान नहीं आता है तो कुछ परिस्थितियों में वह खाता निष्क्रिय कैटेगरी में जा सकता है। ऐसे खातों से जुड़ी जानकारी हासिल करने और रकम निकालने के लिए कर्मचारी को अतिरिक्त प्रक्रिया पूरी करनी पड़ सकती है। EPFO के नियमों के तहत निष्क्रिय खातों का वर्गीकरण अलग-अलग परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसलिए पुराने पीएफ खाते को बिना देखरेख के छोड़ने के बजाय उसे नए खाते में ट्रांसफर करना बेहतर विकल्प है।
पीएफ खाते से जुड़ी कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) भी नौकरीपेशा लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। इस योजना के तहत पात्र कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ मिलता है। आमतौर पर EPS के तहत 10 साल की पात्र पेंशन सेवा पूरी करने पर मासिक पेंशन का अधिकार मिलता है। नौकरी बदलने पर पुरानी सेवा को नई नौकरी के साथ जोड़ना जरूरी है। पीएफ ट्रांसफर और ईपीएस से जुड़ा सर्विस रिकॉर्ड सही रहने से कर्मचारी की कुल पेंशन सेवा का हिसाब बनाए रखने में मदद मिलती है।
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