Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आई गिरावट, वैश्विक स्तर पर भी टूटे भाव, जानिए आपके शहर में 24, 22, 18 कैरेट के रेट्स

Gold Price Today: सोने की कीमत में आज मंगलवार को गिरावट देखने को मिली है। गुड रिटर्न्स के अनुसार, सुबह 10 बजकर 40 मिनट पर दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड का रेट 490 रुपये की गिरावट के साथ 1,44,260 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखाई दिया। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 450 रुपये की गिरावट के साथ 1,32,250 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखाई दिया। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट 370 रुपये की गिरावट के साथ 1,08,230 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखाई दिया। उधर चांदी का भाव 2,05,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बना हुआ था।