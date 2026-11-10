Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आई गिरावट, वैश्विक स्तर पर भी टूटे भाव, जानिए आपके शहर में 24, 22, 18 कैरेट के रेट्स

सोने की कीमतों में गिरावट आई है। (PC: AI)
Gold Price Today: सोने की कीमत में आज मंगलवार को गिरावट देखने को मिली है। गुड रिटर्न्स के अनुसार, सुबह 10 बजकर 40 मिनट पर दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड का रेट 490 रुपये की गिरावट के साथ 1,44,260 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखाई दिया। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 450 रुपये की गिरावट के साथ 1,32,250 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखाई दिया। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट 370 रुपये की गिरावट के साथ 1,08,230 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखाई दिया। उधर चांदी का भाव 2,05,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बना हुआ था।
|शहर
|24 कैरेट (10 ग्राम)
|22 कैरेट (10 ग्राम)
|18 कैरेट (10 ग्राम)
|चेन्नई
|₹1,44,110
|₹1,32,100
|₹1,08,100
|मुंबई
|₹1,44,110
|₹1,32,100
|₹1,08,080
|दिल्ली
|₹1,44,260
|₹1,32,250
|₹1,08,230
|कोलकाता
|₹1,44,110
|₹1,32,100
|₹1,08,080
|बेंगलुरु
|₹1,44,110
|₹1,32,100
|₹1,08,080
|हैदराबाद
|₹1,44,110
|₹1,32,100
|₹1,08,080
|केरल
|₹1,44,110
|₹1,32,100
|₹1,08,080
|पुणे
|₹1,44,110
|₹1,32,100
|₹1,08,080
|वडोदरा
|₹1,44,160
|₹1,32,150
|₹1,08,130
|अहमदाबाद
|₹1,44,160
|₹1,32,150
|₹1,08,130
|जयपुर
|₹1,44,260
|₹1,32,250
|₹1,08,230
|लखनऊ
|₹1,44,260
|₹1,32,250
|₹1,08,230
वैश्विक स्तर पर सोने-चांदी की हाजिर कीमतों में गिरावट आई है। गोल्ड स्पॉट 0.66 फीसदी या 27.41 डॉलर की गिरावट के साथ 4,112.41 डॉलर प्रति औंस पर रह गया है। वहीं, सिल्वर स्पॉट 0.36 फीसदी या 0.19 डॉलर की गिरावट के साथ 53.22 डॉलर प्रति औंस रह गई है।
एमसीएक्स एक्सचेंज पर मंगलवार को सुबह के सत्र में ट्रेडिंग बंद है। गोवर्धन पूजा के चलते सुबह के सेशन में छुट्टी है। शाम के सेशन में एमसीएक्स पर कारोबार होगा। सोमवार को एमसीएक्स पर 4 दिसंबर की डिलीवरी वाला सोना 0.04 फीसदी या 60 रुपये की गिरावट के साथ 1,43,106 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं, 4 दिसंबर की डिलीवरी वाली चांदी 0.06 फीसदी या 112 रुपये की गिरावट के साथ 1,87,015 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी।
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