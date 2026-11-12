फाइनेंशियल शेयरों में खरीदारी से उछला मार्केट, उधर IT स्टॉक्स में दिख रही गिरावट, जानिए बाजार का हाल

भारतीय शेयर बाजार आज मामूली गिरावट के साथ खुला, लेकिन शुरुआती कारोबार में तेजी देखने को मिली है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज गुरुवार को 117 अंक की गिरावट के साथ 81,762.27 पर खुला है। शुरुआती कारोबार में यह 0.37 फीसदी या 301 अंक की बढ़त के साथ 82,181 पर ट्रेड करता दिखा। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी इस समय 0.37 फीसदी या 92 अंक की बढ़त के साथ 25,347 पर ट्रेड करता दिखा।