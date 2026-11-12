फाइनेंशियल शेयरों में खरीदारी से उछला मार्केट, उधर IT स्टॉक्स में दिख रही गिरावट, जानिए बाजार का हाल

शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। (PC: ANI)
भारतीय शेयर बाजार आज मामूली गिरावट के साथ खुला, लेकिन शुरुआती कारोबार में तेजी देखने को मिली है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज गुरुवार को 117 अंक की गिरावट के साथ 81,762.27 पर खुला है। शुरुआती कारोबार में यह 0.37 फीसदी या 301 अंक की बढ़त के साथ 82,181 पर ट्रेड करता दिखा। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी इस समय 0.37 फीसदी या 92 अंक की बढ़त के साथ 25,347 पर ट्रेड करता दिखा।
शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 19 शेयर हरे निशान पर और 11 शेयर लाल निशान पर ट्रेड करते दिखे। सबसे अधिक तेजी बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इटरनल और आईटीसी में दिखी। इसके अलावा, एसबीआई, बीईएल, अडानी पोर्ट्स, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, टाइटन, इंडिगो, कोटक बैंक और रिलायंस के शेयर भी हरे निशान पर ट्रेड करते दिखे। इससे इतर महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचयूएल और एयरटेल में गिरावट दिखाई दी।
|कंपनी का नाम
|शेयर प्राइस (₹)
|प्रतिशत चेंज
|बजाज फिनसर्व
|1,899.80
|2.97%
|एचडीएफसी लाइफ
|590.25
|2.91%
|बजाज फाइनेंस
|1,104.50
|2.38%
|श्रीराम फाइनेंस
|990.55
|2.21%
|एसबीआई लाइफ
|1,805.30
|2.17%
|इटरनल
|366.20
|1.41%
|एसबीआई
|1,074.20
|1.23%
|अडानी पोर्ट्स
|1,929.70
|1.19%
|अडानी एंटरप्राइजेज
|2,745.20
|1.13%
|आईसीआईसीआई बैंक
|1,589.00
|1.11%
|आईटीसी
|287.80
|0.98%
|एक्सिस बैंक
|1,349.40
|0.97%
|कोटक महिंद्रा बैंक
|492.35
|0.95%
|भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL)
|402.75
|0.94%
|कंपनी का नाम
|शेयर प्राइस (₹)
|प्रतिशत चेंज
|नेस्ले इंडिया
|1,271.40
|-1.29%
|महिंद्रा एंड महिंद्रा
|3,424.00
|-1.18%
|अपोलो हॉस्पिटल्स
|8,515.00
|-1.03%
|ग्रेसिम इंडस्ट्रीज
|3,127.80
|-0.92%
|सन फार्मा
|1,886.40
|-0.84%
|एनटीपीसी
|324.35
|-0.81%
|टेक महिंद्रा
|1,774.50
|-0.78%
|भारती एयरटेल
|2,093.30
|-0.74%
|पावर ग्रिड
|262.15
|-0.61%
|सिप्ला
|1,412.10
|-0.55%
|इंफोसिस
|1,149.00
|-0.52%
|ट्रेंट
|3,206.60
|-0.50%
|टीसीएस
|2,459.90
|-0.49%
|एचसीएल टेक्नोलॉजीज
|1,391.00
|-0.29%
(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट/म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम भरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)
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