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Wife के साथ Joint Bank Account खोलने जा रहे हैं? पहले जान लें इसके फायदे और नुकसान

Joint Bank Account Benefits: पति-पत्नी के लिए जॉइंट बैंक अकाउंट घर के खर्चों का हिसाब रखने, मिलकर बचत करने और आर्थिक जिम्मेदारियां बांटने में मददगार हो सकता है। हालांकि, खाता खुलवाने से पहले पैसे जमा करने, निकासी, निजी खर्च और बैंक के नियमों पर सहमति बनाना जरूरी है।
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भारत

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Pawan Jayaswal

Updated: 10 Nov 2026, 5:14 PM IST

Joint Bank Account

जॉइंट बैंक अकाउंट खुलवाने के कई फायदे हैं। (PC: AI)

शादी के बाद पति-पत्नी के सामने घर चलाने के साथ-साथ पैसों का सही मैनेजमेंट करने की जिम्मेदारी भी होती है। घर का किराया, राशन, बिजली-पानी का बिल, बच्चों की पढ़ाई और भविष्य के लिए बचत जैसे कई खर्च मिलकर हर महीने का बजट तय करते हैं। ऐसे में जॉइंट बैंक अकाउंट यानी संयुक्त बैंक खाता दोनों के लिए पैसों का हिसाब रखना आसान बना सकता है। आजकल कई कपल्स अपनी आर्थिक जिम्मेदारियां मिलकर उठाने के लिए जॉइंट बैंक अकाउंट खुलवाना पसंद करते हैं। इसमें पति और पत्नी दोनों पैसे जमा कर सकते हैं और जरूरत के हिसाब से साझा खर्चों का भुगतान कर सकते हैं।

हालांकि, जॉइंट बैंक अकाउंट खुलवाने से पहले इसके फायदे, जोखिम और बैंक के नियम समझना जरूरी है। खासकर यह तय करना चाहिए कि खाते में दोनों कितने पैसे जमा करेंगे और उन्हें किन खर्चों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

जॉइंट बैंक अकाउंट खुलवाने के क्या हैं फायदे?

जॉइंट बैंक अकाउंट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि घर के खर्चों के लिए बार-बार एक-दूसरे के खाते में पैसे ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ती। दोनों एक ही खाते के जरिए जरूरी भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा भी इसके कई फायदे हैं।

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  1. घर के खर्चों का हिसाब रखना आसान

पति-पत्नी घर के किराए, राशन, बिजली-पानी के बिल, बच्चों की फीस और दूसरे जरूरी खर्चों का भुगतान एक ही खाते से कर सकते हैं। इससे यह पता लगाना आसान होता है कि हर महीने घर पर कितने पैसे खर्च हो रहे हैं।

  1. भविष्य के लिए मिलकर बचत कर सकते हैं

अगर दोनों मिलकर घर खरीदने, घूमने जाने या बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा जमा करना चाहते हैं, तो जॉइंट अकाउंट उपयोगी हो सकता है। इसमें दोनों अपनी क्षमता के अनुसार नियमित रकम जमा कर सकते हैं। इसके अलावा, अचानक आने वाले खर्चों के लिए इमरजेंसी फंड भी तैयार किया जा सकता है।

  1. पैसों के लेनदेन में पारदर्शिता रहती है

जॉइंट अकाउंट में दोनों पार्टनर जमा और निकाली गई रकम के साथ खाते में बची राशि भी देख सकते हैं। इससे घर के खर्चों को लेकर एक-दूसरे से जानकारी छिपाने की जरूरत नहीं पड़ती और पैसों का हिसाब स्पष्ट रहता है।

  1. हर महीने का बजट बनाना आसान

घर के खर्चों के लिए अलग खाता होने से पति-पत्नी को यह समझने में आसानी होती है कि कितनी रकम जरूरी खर्चों में जा रही है और कितनी बच रही है। इससे महीने का बजट बनाना और उस पर नजर रखना आसान हो जाता है।

जॉइंट अकाउंट खुलवाने से पहले किन बातों पर करें चर्चा?

जॉइंट बैंक अकाउंट खुलवाना सिर्फ बैंक में जाकर फॉर्म भरने का काम नहीं है। इससे पहले पति-पत्नी के बीच पैसों को लेकर कुछ बातें स्पष्ट होनी चाहिए।

दोनों कितनी रकम जमा करेंगे?

सबसे पहले यह तय करें कि खाते में दोनों कितने पैसे जमा करेंगे। जरूरी नहीं कि दोनों बराबर रकम ही जमा करें। कुछ कपल्स आधा-आधा पैसा जमा करते हैं, जबकि कुछ अपनी कमाई के हिसाब से योगदान देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर पति की मासिक कमाई 60,000 रुपये और पत्नी की 40,000 रुपये है, तो दोनों अपनी आय के अनुपात में भी घर के खर्चों के लिए पैसे जमा कर सकते हैं।

किन खर्चों के लिए होगा खाते का इस्तेमाल?

यह भी तय करना जरूरी है कि जॉइंट अकाउंट से किन चीजों का भुगतान किया जाएगा। जैसे घर का किराया, राशन, बिजली का बिल, बच्चों की फीस और दूसरे घरेलू खर्च। अगर दोनों पहले से इस पर सहमत होंगे, तो बाद में पैसों को लेकर विवाद होने की आशंका कम रहेगी।

अपने लिए अलग बैंक अकाउंट भी रखें

जॉइंट अकाउंट खुलवाने का मतलब यह नहीं है कि पति-पत्नी अपने पर्सनल बैंक खाते बंद कर दें। दोनों के पास अलग-अलग खाते भी होने चाहिए। इससे निजी खर्चों के लिए दोनों को आजादी मिलती है और घर की साझा आर्थिक जिम्मेदारियां भी आसानी से पूरी होती हैं।

जॉइंट बैंक अकाउंट के कुछ जोखिम भी समझें

जॉइंट बैंक खाते के फायदे हैं, लेकिन इसके साथ कुछ जिम्मेदारियां और जोखिम भी जुड़े होते हैं। सबसे बड़ा जोखिम पैसों के इस्तेमाल को लेकर हो सकता है। अगर एक पार्टनर बिना दूसरे की जानकारी के खाते से ज्यादा रकम निकाल लेता है, तो दोनों के बीच विवाद हो सकता है। इसलिए खाता खुलवाते समय बैंक की ऑपरेटिंग शर्तें जरूर समझें। कुछ खातों में दोनों खाताधारक अलग-अलग पैसे निकाल सकते हैं, जबकि कुछ में लेनदेन के लिए दोनों की सहमति जरूरी होती है। यह खाते में चुने गए संचालन के नियमों पर निर्भर करता है। इसके अलावा, कुछ खास परिस्थितियों के बारे में भी पहले से जानकारी रखना जरूरी है।

अलगाव या विवाद की स्थिति में क्या होगा?

अगर भविष्य में पति-पत्नी के बीच अलगाव या आर्थिक विवाद की स्थिति बनती है, तो जॉइंट अकाउंट में जमा रकम और उसके संचालन को लेकर परेशानी हो सकती है। इसलिए खाता खुलवाते समय बैंक के नियमों और दोनों खाताधारकों के अधिकारों को समझना चाहिए।

किसी एक खाताधारक की मृत्यु होने पर क्या होगा?

अगर पति या पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है, तो खाते में मौजूद रकम के इस्तेमाल और दावे की प्रक्रिया बैंक के नियमों के अनुसार होगी। इसलिए नॉमिनी की जानकारी और खाते से जुड़ी दूसरी जरूरी शर्तें पहले ही पूरी कर लेनी चाहिए।

जॉइंट बैंक अकाउंट तभी फायदेमंद, जब दोनों के बीच हो सहमति

पति-पत्नी के लिए जॉइंट बैंक अकाउंट घर के खर्चों को व्यवस्थित करने और भविष्य के लिए मिलकर बचत करने का अच्छा तरीका हो सकता है। लेकिन इसे खुलवाने से पहले दोनों को अपनी आय, खर्च और आर्थिक जिम्मेदारियों पर खुलकर बात करनी चाहिए। सबसे बेहतर तरीका यह हो सकता है कि दोनों साझा खर्चों के लिए जॉइंट अकाउंट रखें और अपने निजी खर्चों के लिए अलग बैंक खाते भी बनाए रखें। इससे घर की आर्थिक जिम्मेदारियां पूरी करने के साथ-साथ दोनों की व्यक्तिगत वित्तीय आजादी भी बनी रहती है।

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