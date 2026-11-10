Wife के साथ Joint Bank Account खोलने जा रहे हैं? पहले जान लें इसके फायदे और नुकसान

जॉइंट बैंक खाते के फायदे हैं, लेकिन इसके साथ कुछ जिम्मेदारियां और जोखिम भी जुड़े होते हैं। सबसे बड़ा जोखिम पैसों के इस्तेमाल को लेकर हो सकता है। अगर एक पार्टनर बिना दूसरे की जानकारी के खाते से ज्यादा रकम निकाल लेता है, तो दोनों के बीच विवाद हो सकता है। इसलिए खाता खुलवाते समय बैंक की ऑपरेटिंग शर्तें जरूर समझें। कुछ खातों में दोनों खाताधारक अलग-अलग पैसे निकाल सकते हैं, जबकि कुछ में लेनदेन के लिए दोनों की सहमति जरूरी होती है। यह खाते में चुने गए संचालन के नियमों पर निर्भर करता है। इसके अलावा, कुछ खास परिस्थितियों के बारे में भी पहले से जानकारी रखना जरूरी है।