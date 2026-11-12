Gold Silver Price Today: टूट गए सोने के भाव, चांदी में भी गिरावट, जानिए अब क्या रह गए 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

सोने की कीमतों में गिरावट आई है। (PC: AI)
सोने की कीमतों में आज गुरुवार को गिरावट देखने को मिली है। घरेलू और वैश्विक दोनों बाजारों में कीमतें लाल निशान पर हैं। गुड रिटर्न्स के अनुसार, सुबह 10 बजकर 15 मिनट पर दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड का रेट 2180 रुपये की गिरावट के साथ 1,39,950 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1950 रुपये की गिरावट के साथ 1,28,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट 1640 रुपये की गिरावट के साथ 1,05,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करती दिखी। वहीं, चांदी का भाव 2 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा। यूएस फेड रेट हाइक की संभावनाओं और मजबूत यूएस डॉलर के चलते सोने में गिरावट आई है।
|शहर
|24 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम)
|22 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम)
|18 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम)
|चेन्नई
|1,39,800
|1,28,150
|1,04,900
|मुंबई
|1,39,800
|1,28,150
|1,04,850
|दिल्ली
|1,39,950
|1,28,350
|1,05,000
|कोलकाता
|1,39,800
|1,28,150
|1,04,850
|बेंगलुरु
|1,39,800
|1,28,150
|1,04,850
|हैदराबाद
|1,39,800
|1,28,150
|1,04,850
|केरल
|1,39,800
|1,28,150
|1,04,850
|पुणे
|1,39,800
|1,28,150
|1,04,850
|वडोदरा
|1,39,850
|1,28,200
|1,04,900
|अहमदाबाद
|1,39,850
|1,28,200
|1,04,900
|जयपुर
|1,39,950
|1,28,350
|1,05,000
एमसीसएक्स एक्सचेंज पर भी गुरुवार सुबह सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। सुबह 10 बजकर 20 मिनट पर 4 दिसंबर की डिलीवरी वाला सोना 0.74 फीसदी या 1031 रुपये की गिरावट के साथ 1,38,685 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 4 दिसंबर की डिलीवरी वाली चांदी इस समय 1.27 फीसदी या 2340 रुपये की गिरावट के साथ 1,82,185 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करती दिखी।
कॉमेक्स पर सोने का भाव 0.42 फीसदी या 17 डॉलर की गिरावट के साथ 3,983.50 डॉलर प्रति औंस पर आ गया है। वहीं, स्पॉट गोल्ड 0.32 फीसदी या 12.59 डॉलर की गिरावट के साथ 3,975.31 डॉलर प्रति औंस रह गया है।
सोने के साथ ही चांदी की वैश्विक कीमतों में भी गिरावट दर्ज हुई है। कॉमेक्स पर चांदी 1.06 फीसदी या 0.55 डॉलर की गिरावट के साथ 51.45 डॉलर प्रति औंस रह गई है। वहीं, सिल्वर स्पॉट 0.44 फीसदी या 0.23 डॉलर की गिरावट के साथ 51.46 डॉलर प्रति औंस पर आ गई है।
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