Debt Trap: लोगों की 60% इनकम सिर्फ EMI में जा रही, जानिए कैसे कर्ज के जाल में फंस रहे हैं युवा

देश में घरेलू कर्ज तेजी से बढ़ रहा है। (PC: AI)
भारत में लोगों की कमाई का बड़ा हिस्सा अब बचत के बजाय कर्ज चुकाने में खर्च हो रहा है। घर खरीदने या कारोबार बढ़ाने के लिए लोन लेना तो समझ में आता है, लेकिन अब लोग मोबाइल, घूमने-फिरने, ऑनलाइन शॉपिंग और रोजमर्रा के खर्चों के लिए भी तेजी से कर्ज ले रहे हैं। भारतीय परिवारों पर कर्ज का बोझ देश की GDP के 45.5 फीसदी से ज्यादा हो चुका है। चिंता की बात यह है कि इस कर्ज में बड़ी हिस्सेदारी ऐसे लोन की है, जिनसे कोई संपत्ति तैयार नहीं होती।
RBI के आंकड़ों के मुताबिक, घरेलू कर्ज में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं, लोगों की बचत में गिरावट दर्ज की जा रही है। इसका असर सिर्फ कर्ज लेने वाले परिवारों पर ही नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है।
एक समय था जब भारतीय परिवार पहले बचत करने और उसके बाद खर्च करने को प्राथमिकता देते थे। लेकिन अब यह आदत तेजी से बदल रही है। लोग अपनी जरूरतों और शौक को पूरा करने के लिए पहले खरीदारी करते हैं और बाद में उसकी किस्त चुकाते हैं। आंकड़ों के अनुसार, घरेलू कर्ज में 58 फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी हाउसिंग लोन के अलावा दूसरे रिटेल लोन की है। इसमें क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन और डिजिटल लोन शामिल हैं।
देश में नेट घरेलू वित्तीय बचत घटकर GDP के करीब 5 फीसदी पर आ गई है। यह अब तक के सबसे निचले स्तरों में से एक है। इसका मतलब है कि परिवारों के पास भविष्य की जरूरतों और मुश्किल समय के लिए बचाकर रखने वाला पैसा कम होता जा रहा है। घर खरीदने के लिए लिया गया होम लोन भविष्य में एसेट बनाने में मदद कर सकता है। लेकिन मोबाइल, महंगे गैजेट या घूमने-फिरने के लिए लिया गया कर्ज आमतौर पर ऐसी कोई संपत्ति नहीं बनाता, जिससे आगे कमाई हो सके।
देश में बढ़ते कर्ज के पीछे युवाओं की बड़ी भूमिका है। 30 से 35 साल के कम उम्र के लोगों की रिटेल लोन की मांग में करीब 40 से 50 फीसदी हिस्सेदारी बताई जा रही है। आंकड़ों के मुताबिक, करीब 53 फीसदी भारतीय 30 साल की उम्र से पहले अपना पहला पर्सनल लोन ले लेते हैं। वहीं, लगभग 57 फीसदी लोग इसी उम्र से पहले पहला क्रेडिट कार्ड हासिल कर लेते हैं। इसमें फिनटेक कंपनियों और डिजिटल लोन ऐप की बड़ी भूमिका है। अब लोगों को लोन लेने के लिए बैंक जाने या लंबी कागजी प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ती। मोबाइल पर कुछ जानकारी भरकर ही कर्ज मिल जाता है।
कर्ज का जाल हमेशा किसी बड़े लोन से ही शुरू नहीं होता। कई बार 5,000, 10,000 या 20,000 रुपये के छोटे-छोटे लोन मिलकर बड़ी परेशानी खड़ी कर देते हैं। फिनटेक कंपनियों की 50,000 रुपये से कम के छोटे पर्सनल लोन में करीब 56.8 फीसदी हिस्सेदारी बताई जा रही है। वहीं, इन कंपनियों के कुल लोन पोर्टफोलियो का लगभग 70 फीसदी हिस्सा अनसिक्योर्ड यानी बिना किसी गारंटी के दिए गए कर्ज का है। इसके अलावा, देश में क्रेडिट कार्ड का बकाया 3 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच चुका है। कुछ लोग एक क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने के लिए दूसरे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे कार्ड स्टैकिंग कहा जाता है। क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल समय पर नहीं चुकाने पर सालाना ब्याज दर 36 से 60 फीसदी तक पहुंच सकती है। ऐसे में बकाया रकम तेजी से बढ़ने लगती है।
युवाओं के बीच एक और चिंताजनक चलन सामने आ रहा है। कई युवा अपनी नौकरी शुरू करने के बाद परिवार की आर्थिक जरूरतें पूरी करने के लिए पर्सनल लोन ले रहे हैं। कई बार माता-पिता की मेडिकल इमरजेंसी और पुराने कर्ज चुकाने के लिए युवा महंगे ब्याज पर लोन लेते हैं। ऐसे में लोन चुकाने की पूरी जिम्मेदारी युवा की नौकरी और उसकी मासिक सैलरी पर आ जाती है। अगर किसी वजह से नौकरी चली जाए या आमदनी कम हो जाए तो EMI चुकाना मुश्किल हो सकता है। खासकर उन युवाओं के लिए यह स्थिति ज्यादा परेशानी वाली है, जिन्होंने हाल ही में नौकरी शुरू की है।
घरेलू कर्ज में बढ़ोतरी का असर अब परिवारों की आर्थिक स्थिति पर भी दिखाई देने लगा है। पिछले 5 साल में घरेलू देनदारियां दोगुनी हो गई हैं, जबकि फाइनेंशियल एसेट्स में करीब 48 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। ज्यादा कर्ज लेने वाले कई लोगों की मासिक कमाई का 40 से 60 फीसदी हिस्सा सिर्फ EMI चुकाने में खर्च हो रहा है। इससे घर के दूसरे खर्चों, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और बचत के लिए पैसा कम बचता है। एक लाख रुपये से कम के छोटे लोन में डिफॉल्ट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। फिनटेक कंपनियों के छोटे लोन सेगमेंट में करीब 6.4 फीसदी तक डिफॉल्ट या किस्त चूकने के मामले सामने आ रहे हैं।
कुछ समय के लिए बाय नाउ पे लेटर, इंस्टेंट लोन ऐप और क्रेडिट कार्ड से गैरजरूरी खरीदारी रोक दें। जब तक पुराना कर्ज कम नहीं होता, तब तक नए कर्ज से दूरी बनाकर रखें।
सभी कर्ज की ब्याज दर और बकाया रकम की जानकारी जुटाएं। क्रेडिट कार्ड पर लगने वाला ब्याज अक्सर पर्सनल लोन के मुकाबले काफी ज्यादा होता है। इसलिए सबसे महंगे कर्ज को पहले खत्म करने की कोशिश करें। इससे लंबे समय में ब्याज का बोझ कम हो सकता है।
अगर आपने कई बैंकों और लोन ऐप से कर्ज ले रखा है और अलग-अलग EMI चुकाना मुश्किल हो रहा है तो डेट कंसोलिडेशन का विकल्प देख सकते हैं। इसमें कई कर्ज को मिलाकर एक लोन में बदला जाता है, जिससे एक ही EMI चुकानी होती है। बैलेंस ट्रांसफर का विकल्प भी देखा जा सकता है। हालांकि, ऐसा फैसला लेने से पहले ब्याज दर, प्रोसेसिंग फीस और कुल चुकाई जाने वाली रकम की तुलना जरूर करें।
कर्ज से बाहर निकलने का रास्ता धीरे-धीरे ही बनता है। इसके लिए गैरजरूरी खर्च कम करना, समय पर EMI चुकाना और नियमित बचत शुरू करना जरूरी है। सबसे अहम बात यह है कि अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करने की आदत से बचें।
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