Debt Trap: लोगों की 60% इनकम सिर्फ EMI में जा रही, जानिए कैसे कर्ज के जाल में फंस रहे हैं युवा

कर्ज का जाल हमेशा किसी बड़े लोन से ही शुरू नहीं होता। कई बार 5,000, 10,000 या 20,000 रुपये के छोटे-छोटे लोन मिलकर बड़ी परेशानी खड़ी कर देते हैं। फिनटेक कंपनियों की 50,000 रुपये से कम के छोटे पर्सनल लोन में करीब 56.8 फीसदी हिस्सेदारी बताई जा रही है। वहीं, इन कंपनियों के कुल लोन पोर्टफोलियो का लगभग 70 फीसदी हिस्सा अनसिक्योर्ड यानी बिना किसी गारंटी के दिए गए कर्ज का है। इसके अलावा, देश में क्रेडिट कार्ड का बकाया 3 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच चुका है। कुछ लोग एक क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने के लिए दूसरे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे कार्ड स्टैकिंग कहा जाता है। क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल समय पर नहीं चुकाने पर सालाना ब्याज दर 36 से 60 फीसदी तक पहुंच सकती है। ऐसे में बकाया रकम तेजी से बढ़ने लगती है।