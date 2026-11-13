13 नवंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कारोबार

Debt Trap: लोगों की 60% इनकम सिर्फ EMI में जा रही, जानिए कैसे कर्ज के जाल में फंस रहे हैं युवा

India Household Debt: भारत में घरेलू कर्ज GDP के 45.5 फीसदी से ज्यादा हो गया है, जबकि बचत घटकर करीब 5 फीसदी रह गई है। युवा तेजी से पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं।
4 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Updated: 13 Nov 2026, 3:31 PM IST

India Debt Crisis

देश में घरेलू कर्ज तेजी से बढ़ रहा है। (PC: AI)

भारत में लोगों की कमाई का बड़ा हिस्सा अब बचत के बजाय कर्ज चुकाने में खर्च हो रहा है। घर खरीदने या कारोबार बढ़ाने के लिए लोन लेना तो समझ में आता है, लेकिन अब लोग मोबाइल, घूमने-फिरने, ऑनलाइन शॉपिंग और रोजमर्रा के खर्चों के लिए भी तेजी से कर्ज ले रहे हैं। भारतीय परिवारों पर कर्ज का बोझ देश की GDP के 45.5 फीसदी से ज्यादा हो चुका है। चिंता की बात यह है कि इस कर्ज में बड़ी हिस्सेदारी ऐसे लोन की है, जिनसे कोई संपत्ति तैयार नहीं होती।

RBI के आंकड़ों के मुताबिक, घरेलू कर्ज में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं, लोगों की बचत में गिरावट दर्ज की जा रही है। इसका असर सिर्फ कर्ज लेने वाले परिवारों पर ही नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है।

छोटे खर्चों के लिए भी कर्ज ले रहे हैं लोग

एक समय था जब भारतीय परिवार पहले बचत करने और उसके बाद खर्च करने को प्राथमिकता देते थे। लेकिन अब यह आदत तेजी से बदल रही है। लोग अपनी जरूरतों और शौक को पूरा करने के लिए पहले खरीदारी करते हैं और बाद में उसकी किस्त चुकाते हैं। आंकड़ों के अनुसार, घरेलू कर्ज में 58 फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी हाउसिंग लोन के अलावा दूसरे रिटेल लोन की है। इसमें क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन और डिजिटल लोन शामिल हैं।

Gold Price Outlook: क्या दिसंबर 2026 तक 1.50 लाख के पार चला जाएगा सोना? जानिए एक्सपर्ट्स का गोल्ड पर अनुमान

ये भी पढ़ें
Gold Rate Forecast

GDP के 5 फीसदी पर आ गई घरेलू बचत

देश में नेट घरेलू वित्तीय बचत घटकर GDP के करीब 5 फीसदी पर आ गई है। यह अब तक के सबसे निचले स्तरों में से एक है। इसका मतलब है कि परिवारों के पास भविष्य की जरूरतों और मुश्किल समय के लिए बचाकर रखने वाला पैसा कम होता जा रहा है। घर खरीदने के लिए लिया गया होम लोन भविष्य में एसेट बनाने में मदद कर सकता है। लेकिन मोबाइल, महंगे गैजेट या घूमने-फिरने के लिए लिया गया कर्ज आमतौर पर ऐसी कोई संपत्ति नहीं बनाता, जिससे आगे कमाई हो सके।

30 साल की उम्र से पहले ही लोन लेने लगे युवा

देश में बढ़ते कर्ज के पीछे युवाओं की बड़ी भूमिका है। 30 से 35 साल के कम उम्र के लोगों की रिटेल लोन की मांग में करीब 40 से 50 फीसदी हिस्सेदारी बताई जा रही है। आंकड़ों के मुताबिक, करीब 53 फीसदी भारतीय 30 साल की उम्र से पहले अपना पहला पर्सनल लोन ले लेते हैं। वहीं, लगभग 57 फीसदी लोग इसी उम्र से पहले पहला क्रेडिट कार्ड हासिल कर लेते हैं। इसमें फिनटेक कंपनियों और डिजिटल लोन ऐप की बड़ी भूमिका है। अब लोगों को लोन लेने के लिए बैंक जाने या लंबी कागजी प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ती। मोबाइल पर कुछ जानकारी भरकर ही कर्ज मिल जाता है।

छोटे-छोटे लोन मिलकर बन रहे हैं बड़ा कर्ज

कर्ज का जाल हमेशा किसी बड़े लोन से ही शुरू नहीं होता। कई बार 5,000, 10,000 या 20,000 रुपये के छोटे-छोटे लोन मिलकर बड़ी परेशानी खड़ी कर देते हैं। फिनटेक कंपनियों की 50,000 रुपये से कम के छोटे पर्सनल लोन में करीब 56.8 फीसदी हिस्सेदारी बताई जा रही है। वहीं, इन कंपनियों के कुल लोन पोर्टफोलियो का लगभग 70 फीसदी हिस्सा अनसिक्योर्ड यानी बिना किसी गारंटी के दिए गए कर्ज का है। इसके अलावा, देश में क्रेडिट कार्ड का बकाया 3 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच चुका है। कुछ लोग एक क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने के लिए दूसरे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे कार्ड स्टैकिंग कहा जाता है। क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल समय पर नहीं चुकाने पर सालाना ब्याज दर 36 से 60 फीसदी तक पहुंच सकती है। ऐसे में बकाया रकम तेजी से बढ़ने लगती है।

माता-पिता और परिवार का खर्च उठाने के लिए भी ले रहे हैं पर्सनल लोन

युवाओं के बीच एक और चिंताजनक चलन सामने आ रहा है। कई युवा अपनी नौकरी शुरू करने के बाद परिवार की आर्थिक जरूरतें पूरी करने के लिए पर्सनल लोन ले रहे हैं। कई बार माता-पिता की मेडिकल इमरजेंसी और पुराने कर्ज चुकाने के लिए युवा महंगे ब्याज पर लोन लेते हैं। ऐसे में लोन चुकाने की पूरी जिम्मेदारी युवा की नौकरी और उसकी मासिक सैलरी पर आ जाती है। अगर किसी वजह से नौकरी चली जाए या आमदनी कम हो जाए तो EMI चुकाना मुश्किल हो सकता है। खासकर उन युवाओं के लिए यह स्थिति ज्यादा परेशानी वाली है, जिन्होंने हाल ही में नौकरी शुरू की है।

मंथली इनकम का 60% तक हिस्सा EMI में जा रहा

घरेलू कर्ज में बढ़ोतरी का असर अब परिवारों की आर्थिक स्थिति पर भी दिखाई देने लगा है। पिछले 5 साल में घरेलू देनदारियां दोगुनी हो गई हैं, जबकि फाइनेंशियल एसेट्स में करीब 48 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। ज्यादा कर्ज लेने वाले कई लोगों की मासिक कमाई का 40 से 60 फीसदी हिस्सा सिर्फ EMI चुकाने में खर्च हो रहा है। इससे घर के दूसरे खर्चों, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और बचत के लिए पैसा कम बचता है। एक लाख रुपये से कम के छोटे लोन में डिफॉल्ट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। फिनटेक कंपनियों के छोटे लोन सेगमेंट में करीब 6.4 फीसदी तक डिफॉल्ट या किस्त चूकने के मामले सामने आ रहे हैं।

कर्ज के जाल से बाहर निकलने के लिए अपनाएं ये 3 तरीके

  1. सबसे पहले नया कर्ज लेना बंद करें

कुछ समय के लिए बाय नाउ पे लेटर, इंस्टेंट लोन ऐप और क्रेडिट कार्ड से गैरजरूरी खरीदारी रोक दें। जब तक पुराना कर्ज कम नहीं होता, तब तक नए कर्ज से दूरी बनाकर रखें।

  1. सबसे ज्यादा ब्याज वाले कर्ज को पहले चुकाएं

सभी कर्ज की ब्याज दर और बकाया रकम की जानकारी जुटाएं। क्रेडिट कार्ड पर लगने वाला ब्याज अक्सर पर्सनल लोन के मुकाबले काफी ज्यादा होता है। इसलिए सबसे महंगे कर्ज को पहले खत्म करने की कोशिश करें। इससे लंबे समय में ब्याज का बोझ कम हो सकता है।

  1. डेट कंसोलिडेशन का विकल्प देखें

अगर आपने कई बैंकों और लोन ऐप से कर्ज ले रखा है और अलग-अलग EMI चुकाना मुश्किल हो रहा है तो डेट कंसोलिडेशन का विकल्प देख सकते हैं। इसमें कई कर्ज को मिलाकर एक लोन में बदला जाता है, जिससे एक ही EMI चुकानी होती है। बैलेंस ट्रांसफर का विकल्प भी देखा जा सकता है। हालांकि, ऐसा फैसला लेने से पहले ब्याज दर, प्रोसेसिंग फीस और कुल चुकाई जाने वाली रकम की तुलना जरूर करें।

कर्ज से बाहर निकलने का रास्ता धीरे-धीरे ही बनता है। इसके लिए गैरजरूरी खर्च कम करना, समय पर EMI चुकाना और नियमित बचत शुरू करना जरूरी है। सबसे अहम बात यह है कि अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करने की आदत से बचें।

Bank of Baroda ने बढ़ा दी FD पर ब्याज दरें, जानिए अब ग्राहकों को कितना मिलेगा रिटर्न

ये भी पढ़ें
Bank of Baroda 555 Days FD
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.