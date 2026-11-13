बैंक लॉकर से गायब हो गए गहने तो क्या बैंक देगा मुआवजा? जानिए RBI के नियम और कितनी मिलेगी रकम

आरबीआई ने बैंक की लापरवाही या कर्मचारियों की धोखाधड़ी के कारण लॉकर में रखे सामान के नुकसान पर मुआवजे का नियम तय किया है। इसके तहत बैंक को लॉकर के सालाना किराये का 100 गुना तक मुआवजा देना होगा। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने बैंक में लॉकर लिया है और उसका सालाना किराया 2,000 रुपये है। अगर बैंक की लापरवाही के कारण लॉकर में रखे गहने चोरी हो जाते हैं, तो तय नियम के अनुसार आपको 2 लाख रुपये तक मुआवजा मिल सकता है। यहां एक बात समझना जरूरी है। मुआवजे की रकम लॉकर में रखे गहनों की बाजार कीमत के आधार पर तय नहीं होती। यानी अगर आपके लॉकर में 10 लाख रुपये के गहने रखे थे और बैंक की लापरवाही से वे चोरी हो गए, तब भी मुआवजे की गणना सालाना किराये के 100 गुना के आधार पर होगी। इसलिए लॉकर में रखे सामान की कीमत और बैंक से मिलने वाले मुआवजे में बड़ा अंतर हो सकता है।