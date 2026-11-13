आपके Aadhaar Card का कोई मिसयूज तो नहीं कर रहा? इस तरह घर बैठे कर सकते हैं चेक

आज के समय में आधार कार्ड सिर्फ पहचान पत्र नहीं, बल्कि बैंकिंग, सरकारी योजनाओं, मोबाइल कनेक्शन और कई दूसरी जरूरी सेवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट बन चुका है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति आपकी जानकारी के बिना आधार का इस्तेमाल करता है तो यह आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। कई बार लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनके आधार नंबर से कब और कहां वेरिफिकेशन किया गया है। लेकिन अब आप घर बैठे इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) आधार कार्ड धारकों को एक ऑनलाइन सुविधा देता है, जिसकी मदद से पिछले छह महीनों की आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री देखी जा सकती है।