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भारत की इकोनॉमी के लिए गुड न्यूज, एक्सपोर्ट में आया 30% का बड़ा उछाल, उधर घट गया सोने का आयात

India Exports October 2026: अक्टूबर 2026 में भारत का कुल निर्यात सालाना आधार पर 29.9 फीसदी बढ़कर 89.99 अरब डॉलर पर पहुंच गया। वस्तुओं के निर्यात ने नया रिकॉर्ड बनाया है।
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भारत

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Pawan Jayaswal

Updated: 13 Nov 2026, 4:28 PM IST

India Exports October 2026

भारत के वस्तु निर्यात में इजाफा हुआ है। (PC: AI)

भारत के विदेशी कारोबार के लिए अक्टूबर का महीना काफी अच्छा रहा। देश के कुल निर्यात में सालाना आधार पर करीब 30 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। खास बात यह है कि सामान के निर्यात ने अब तक का सबसे ऊंचा मासिक स्तर छू लिया। इससे भारत को बढ़ते आयात के बावजूद कुल व्यापार घाटा कम करने में मदद मिली है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर 2026 में भारत का कुल निर्यात 89.99 अरब डॉलर रहा। इसमें वस्तुओं और सेवाओं दोनों का निर्यात शामिल है। एक साल पहले अक्टूबर 2025 में यह आंकड़ा 69.27 अरब डॉलर था। इस तरह कुल निर्यात में सालाना आधार पर 29.9 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

दूसरी तरफ, देश का कुल आयात भी बढ़ा है। अक्टूबर में भारत ने 110.07 अरब डॉलर का सामान और सेवाएं आयात कीं, जबकि पिछले साल इसी महीने यह आंकड़ा 94.42 अरब डॉलर था। हालांकि, निर्यात में तेज बढ़ोतरी के कारण कुल व्यापार घाटा कम होकर 20.09 अरब डॉलर रह गया। अक्टूबर 2025 में यह 25.15 अरब डॉलर था।

सामान के निर्यात ने बनाया नया रिकॉर्ड

अक्टूबर में भारत के निर्यात में सबसे बड़ा योगदान वस्तुओं के निर्यात का रहा। इस दौरान मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में 45.06 फीसदी की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर 2026 में भारत ने 49.47 अरब डॉलर का सामान विदेशों में भेजा। पिछले साल अक्टूबर में यह आंकड़ा 34.11 अरब डॉलर था। भारत के व्यापार सचिव राजेश अग्रवाल के मुताबिक, अक्टूबर में देश ने अब तक का सबसे ज्यादा मासिक वस्तु निर्यात दर्ज किया है। यह भारतीय निर्यात क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। सितंबर के मुकाबले भी निर्यात में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। सितंबर 2026 में भारत का वस्तुओं का निर्यात 44.40 अरब डॉलर था, जो अक्टूबर में बढ़कर 49.47 अरब डॉलर हो गया।

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निर्यात बढ़ने के बावजूद सामान का व्यापार घाटा क्यों बढ़ा?

एक तरफ वस्तुओं के निर्यात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई, वहीं दूसरी तरफ इनके आयात में भी तेजी आई। इसका असर मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट यानी वस्तुओं के व्यापार घाटे पर पड़ा। अक्टूबर में भारत का वस्तुओं का आयात बढ़कर 89.35 अरब डॉलर हो गया। पिछले साल अक्टूबर में यह 76.69 अरब डॉलर था। सितंबर 2026 में वस्तुओं का आयात 74.61 अरब डॉलर रहा था। रॉयटर्स की सरकारी आंकड़ों पर आधारित कैलकुलेशन के मुताबिक, अक्टूबर में भारत का वस्तुओं का व्यापार घाटा बढ़कर 39.88 अरब डॉलर हो गया। यह पिछले एक साल का सबसे ऊंचा स्तर है। सितंबर में यह घाटा 30.21 अरब डॉलर था।

सर्विस सेक्टर के निर्यात से मिली राहत

वस्तुओं के व्यापार घाटे में बढ़ोतरी के बावजूद सेवाओं के निर्यात ने भारत को राहत दी है। अक्टूबर 2026 में सेवाओं का निर्यात अनुमानित 40.51 अरब डॉलर रहा, जबकि अक्टूबर 2025 में यह 35.17 अरब डॉलर था। इसी दौरान सेवाओं का आयात भी बढ़कर 20.72 अरब डॉलर हो गया। एक साल पहले अक्टूबर में यह 17.73 अरब डॉलर था। सेवाओं के निर्यात और आयात के बीच का अंतर भारत के पक्ष में रहा। इस सरप्लस ने वस्तुओं के व्यापार घाटे के असर को कम किया। यही वजह है कि वस्तुओं के व्यापार में घाटा बढ़ने के बावजूद वस्तुओं और सेवाओं को मिलाकर कुल व्यापार घाटा कम हुआ।

कच्चे तेल का आयात भारत के लिए अब भी बड़ी चुनौती

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल उपभोक्ता है। देश अपनी जरूरत का करीब 85 फीसदी कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में होने वाला बदलाव भारत के आयात बिल और व्यापार घाटे पर सीधा असर डालता है।

सोने के आयात में आई गिरावट

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बताया कि देश में सोने का आयात पिछले साल के मुकाबले घटकर 24 अरब डॉलर रह गया है, जबकि पिछले साल यह 41 अरब डॉलर था। उन्होंने कहा कि पिछले छह साल में सोने के आयात में करीब 40 फीसदी की गिरावट आई है। सरकार ने चालू खाते के घाटे को नियंत्रित करने और रुपये के साथ विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम करने के लिए सोने के आयात को सीमित करने की कोशिश की है। सोने को गैर-जरूरी आयात की प्रमुख वस्तुओं में गिना जाता है। इसका ज्यादा आयात होने से देश का व्यापार घाटा बढ़ जाता है।

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