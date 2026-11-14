Mudra Loan: अपना बिजनेस शुरू करना है? सरकार दे रही 20 लाख तक का लोन, जानिए कैसे करें आवेदन

अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा तो एक सरकारी स्कीम आपके काफी काम आ सकती है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)के तहत छोटा कारोबार शुरू करने या पहले से चल रहे बिजनेस को आगे बढ़ाने की योजना बना रहे लोगों को लोन दिया जाता है। यह लोन काफी कम ब्याज दर पर मिलता है। सरकार ने इस योजना के तहत मिलने वाले लोन की क्रेडिट गारंटी स्कीम को अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। अब यह योजना 31 मार्च 2031 तक जारी रहेगी। सरकार के इस फैसले से आने वाले पांच वर्षों में करीब 12.6 लाख करोड़ रुपये के मुद्रा लोन को क्रेडिट गारंटी का समर्थन मिलने की उम्मीद है।