Rule of 72: यह फॉर्मूला बताएगा कि निवेश में कब होगा आपका पैसा डबल, जानिए कैसे करें पता

72 के नियम से पता कर सकते हैं कि निवेश कब दोगुना होगा। (PC: AI)
हर निवेशक चाहता है कि उसका पैसा सुरक्षित भी रहे और उस पर अच्छा रिटर्न भी मिले। लेकिन निवेश करते समय एक सवाल सबसे ज्यादा मन में आता है कि आखिर कितने साल में पैसा दोगुना हो जाएगा? इसका जवाब जानने के लिए आपको किसी मुश्किल गणित या लंबे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। फाइनेंस की दुनिया में इसका एक आसान तरीका है, जिसे 'रूल ऑफ 72' कहा जाता है। इस फॉर्मूले की मदद से आप कुछ ही सेकंड में अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी निवेश पर मिलने वाले सालाना रिटर्न के हिसाब से आपका पैसा कितने वर्षों में दोगुना हो सकता है। खास बात यह है कि इससे अलग-अलग निवेश विकल्पों के रिटर्न की तुलना करना भी आसान हो जाता है।
रूल ऑफ 72 एक आसान गणितीय फॉर्मूला है। इसमें आपको 72 को अपने निवेश पर मिलने वाले सालाना रिटर्न से भाग देना होता है। जो जवाब आएगा, उससे पता चल जाएगा कि आपका पैसा लगभग कितने साल में दोगुना हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी निवेश पर सालाना 8 फीसदी रिटर्न मिल रहा है तो कैलकुलेशन इस तरह होगा- 72 ÷ 8 = 9 साल। यानी 8 फीसदी सालाना रिटर्न मिलने पर आपका पैसा करीब 9 साल में दोगुना हो सकता है। यह फॉर्मूला एक अनुमान देता है, इसे निवेश की गारंटीड अवधि नहीं मानना चाहिए।
अब इसे 10 लाख रुपये के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी निवेश विकल्प में 10 लाख रुपये लगाए हैं। अलग-अलग रिटर्न मिलने पर इस रकम को 20 लाख रुपये बनने में कितना समय लग सकता है, इसका अनुमान रूल ऑफ 72 से लगाया जा सकता है।
6 फीसदी सालाना रिटर्न पर लगेंगे 12 साल
अगर आपके निवेश पर हर साल 6 फीसदी रिटर्न मिलता है तो कैलकुलेशन होगा:
72 ÷ 6 = 12 साल
इस हिसाब से 10 लाख रुपये को 20 लाख रुपये बनने में करीब 12 साल लग सकते हैं। यह उन निवेश विकल्पों का उदाहरण है, जहां रिटर्न अपेक्षाकृत कम हो सकता है। हालांकि, वास्तविक रिटर्न निवेश के प्रकार और बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगा।
8 फीसदी रिटर्न पर 9 साल में दोगुना होगा पैसा
अगर सालाना रिटर्न 8 फीसदी हो तो पैसा दोगुना होने का समय घटकर 9 साल रह जाता है।
72 ÷ 8 = 9 साल
यानी 10 लाख रुपये करीब 9 साल में 20 लाख रुपये हो सकते हैं। 6 फीसदी रिटर्न वाले उदाहरण की तुलना में यहां करीब 3 साल कम लगेंगे। इससे समझ आता है कि रिटर्न में थोड़ा सा अंतर भी लंबे समय में बड़ा बदलाव ला सकता है।
10 फीसदी रिटर्न पर 7.2 साल में दोगुना होगा निवेश
अगर किसी निवेश पर सालाना 10 फीसदी रिटर्न मिलता है तो हिसाब कुछ इस तरह होगा।
72 ÷ 10 = 7.2 साल
इसका मतलब है कि 10 लाख रुपये को 20 लाख रुपये बनने में करीब 7 साल 2 महीने का समय लग सकता है। हालांकि, यह तभी संभव होगा जब निवेश पर औसतन 10 फीसदी सालाना रिटर्न मिलता रहे।
12 फीसदी रिटर्न मिलने पर सिर्फ 6 साल में दोगुना होगा पैसा
अगर सालाना रिटर्न 12 फीसदी है तो कैलकुलेशन होगा:
72 ÷ 12 = 6 साल
यानी 10 लाख रुपये का निवेश करीब 6 साल में 20 लाख रुपये हो सकता है। ध्यान दें कि 6 फीसदी रिटर्न पर पैसा दोगुना होने में 12 साल लगते हैं, जबकि 12 फीसदी रिटर्न पर यही काम करीब 6 साल में हो सकता है।
लंबे समय में निवेश की रकम बढ़ने के पीछे कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज की बड़ी भूमिका होती है। इसमें आपको सिर्फ शुरुआती निवेश पर ही रिटर्न नहीं मिलता, बल्कि पहले से मिले रिटर्न पर भी आगे कमाई होती है। उदाहरण के लिए, अगर आपने 10 लाख रुपये निवेश किए और उस पर रिटर्न मिला तो अगले वर्षों में मिलने वाला रिटर्न बढ़ी हुई रकम पर भी जुड़ सकता है। इस तरह समय के साथ निवेश की ग्रोथ तेज हो सकती है। यही वजह है कि लंबी अवधि के निवेश में समय और रिटर्न दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। जल्दी निवेश शुरू करने और लंबे समय तक निवेश बनाए रखने से कंपाउंडिंग का ज्यादा फायदा मिल सकता है।
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