Rule of 72: यह फॉर्मूला बताएगा कि निवेश में कब होगा आपका पैसा डबल, जानिए कैसे करें पता

हर निवेशक चाहता है कि उसका पैसा सुरक्षित भी रहे और उस पर अच्छा रिटर्न भी मिले। लेकिन निवेश करते समय एक सवाल सबसे ज्यादा मन में आता है कि आखिर कितने साल में पैसा दोगुना हो जाएगा? इसका जवाब जानने के लिए आपको किसी मुश्किल गणित या लंबे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। फाइनेंस की दुनिया में इसका एक आसान तरीका है, जिसे 'रूल ऑफ 72' कहा जाता है। इस फॉर्मूले की मदद से आप कुछ ही सेकंड में अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी निवेश पर मिलने वाले सालाना रिटर्न के हिसाब से आपका पैसा कितने वर्षों में दोगुना हो सकता है। खास बात यह है कि इससे अलग-अलग निवेश विकल्पों के रिटर्न की तुलना करना भी आसान हो जाता है।