Coal India की सब्सिडियरी ला रही है IPO, ग्रे मार्केट में दिख रहा मुनाफा, 10 हजार करोड़ रुपये जुटाने की है तैयारी

महानदी कोलफील्ड्स के कारोबार की सबसे बड़ी ताकत इसका कोयला उत्पादन है। वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी ने 218.31 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया। इस दौरान 210.74 मिलियन टन कोयले की आपूर्ति की गई। कंपनी का घरेलू कोयला उत्पादन में करीब 21 फीसदी योगदान रहा। इस प्रदर्शन के साथ MCL वित्त वर्ष 2026 में देश की सबसे बड़ी एकल कोयला उत्पादक कंपनी रही। इससे पहले वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी ने 225.17 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया था और 210.45 मिलियन टन कोयले की आपूर्ति की थी। कंपनी अपने ज्यादातर कोयले का उत्पादन आधुनिक मशीनों की मदद से करती है। वित्त वर्ष 2026 में कुल उत्पादन का 99.4 फीसदी हिस्सा मैकेनाइज्ड सरफेस माइनर्स के जरिए निकाला गया। इससे बड़े स्तर पर कम लागत में खुले खनन का काम करने में मदद मिलती है।