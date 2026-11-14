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Coal India की सब्सिडियरी ला रही है IPO, ग्रे मार्केट में दिख रहा मुनाफा, 10 हजार करोड़ रुपये जुटाने की है तैयारी

Mahanadi Coalfields IPO: कोल इंडिया की सहायक कंपनी महानदी कोलफील्ड्स का आईपीओ 19 नवंबर 2026 को खुलेगा। इसके जरिए कोल इंडिया 66.18 करोड़ शेयर बेचकर करीब 9,500 से 10,000 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी में है।
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भारत

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Pawan Jayaswal

Updated: 14 Nov 2026, 2:45 PM IST

Mahanadi Coalfields IPO

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड का आईपीओ आ रहा है। (PC: AI)

शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए नवंबर का महीना एक और बड़े IPO का मौका लेकर आ रहा है। सरकारी कंपनी कोल इंडिया की सहायक कंपनी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (MCL) का IPO जल्द ही खुलने वाला है। कंपनी ने इसके लिए रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP) दाखिल कर दिया है। इस इश्यू के जरिए कोल इंडिया अपनी सब्सिडियरी में 10 फीसदी तक हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। कोल इंडिया ने शनिवार, 14 नवंबर को शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि महानदी कोलफील्ड्स का रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (RoC), सेबी, बीएसई और एनएसई के पास दाखिल कर दिया गया है। आईपीओ 19 नवंबर को खुलेगा और 23 नवंबर को बंद होगा।

इस आईपीओ का संभावित आकार करीब 9,500 करोड़ से 10,000 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। कंपनी की अनुमानित वैल्यूएशन 10 अरब डॉलर यानी करीब 83,000 करोड़ से 90,000 करोड़ रुपये तक हो सकती है।

कितने शेयर बेचेगी कोल इंडिया?

महानदी कोलफील्ड्स का यह IPO पूरी तरह ऑफर फॉर सेल (OFS) होगा। इसके तहत कुल 66,18,36,300 शेयर बिक्री के लिए पेश किए जाएंगे। प्रत्येक शेयर की फेस वैल्यू 2 रुपये है। इसमें कोल इंडिया अपनी 10 फीसदी तक हिस्सेदारी बेचेगी। चूंकि यह पूरा इश्यू OFS के तहत आ रहा है, इसलिए महानदी कोलफील्ड्स को इससे कोई नया पैसा नहीं मिलेगा। शेयरों की बिक्री से मिलने वाली रकम खर्च और टैक्स कटने के बाद कोल इंडिया के पास जाएगी।

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कब खुलेगा IPO और कब होगी लिस्टिंग?

निवेशकों के लिए इस IPO की तारीखें काफी अहम हैं। कंपनी ने इश्यू का शेड्यूल तय कर दिया है।

  • एंकर निवेशकों के लिए बोली: 18 नवंबर 2026
  • IPO खुलने की तारीख: 19 नवंबर 2026
  • IPO बंद होने की तारीख: 23 नवंबर 2026
  • शेयर अलॉटमेंट की संभावित तारीख: 25 नवंबर 2026
  • शेयर बाजार में लिस्टिंग की संभावित तारीख: 27 नवंबर 2026

क्या है महानदी कोलफील्ड्स का GMP?

आईपीओ को लेकर ग्रे मार्केट में भी हलचल शुरू हो गई है। फिलहाल महानदी कोलफील्ड्स के शेयर का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) करीब 12.50 रुपये बताया जा रहा है। हालांकि, जीएमपी के आधार पर लिस्टिंग में होने वाले मुनाफे का पक्का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यह एक अनौपचारिक इंडीकेटर है और इसमें लिस्टिंग से पहले बदलाव हो सकता है। कंपनी ने अभी तक आईपीओ का प्राइस बैंड घोषित नहीं किया है। ऐसे में शेयर की संभावित लिस्टिंग कीमत और निवेश पर मिलने वाले रिटर्न का सही अनुमान लगाना फिलहाल संभव नहीं है।

रिटेल निवेशकों के लिए कितने शेयर होंगे रिजर्व?

महानदी कोलफील्ड्स के आईपीओ में अलग-अलग निवेशक कैटेगरी के लिए शेयर रिजर्व किए गए हैं। कंपनी के पात्र कर्मचारियों के लिए 3.31 करोड़ शेयर रिजर्व रहेंगे। कोल इंडिया के पात्र शेयरधारकों के लिए 6.61 करोड़ शेयर रिजर्व होंगे। इसके बाद नेट ऑफर में करीब 56.25 करोड़ शेयर उपलब्ध होंगे। नेट ऑफर में से 50 फीसदी तक शेयर योग्य संस्थागत खरीदारों (QIB) के लिए रखे जाएंगे। वहीं, कम से कम 15 फीसदी शेयर गैर-संस्थागत निवेशकों (NII) और कम से कम 35 फीसदी शेयर रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व होंगे।

देश के कुल कोयला उत्पादन में 21% हिस्सेदारी

महानदी कोलफील्ड्स के कारोबार की सबसे बड़ी ताकत इसका कोयला उत्पादन है। वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी ने 218.31 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया। इस दौरान 210.74 मिलियन टन कोयले की आपूर्ति की गई। कंपनी का घरेलू कोयला उत्पादन में करीब 21 फीसदी योगदान रहा। इस प्रदर्शन के साथ MCL वित्त वर्ष 2026 में देश की सबसे बड़ी एकल कोयला उत्पादक कंपनी रही। इससे पहले वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी ने 225.17 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया था और 210.45 मिलियन टन कोयले की आपूर्ति की थी। कंपनी अपने ज्यादातर कोयले का उत्पादन आधुनिक मशीनों की मदद से करती है। वित्त वर्ष 2026 में कुल उत्पादन का 99.4 फीसदी हिस्सा मैकेनाइज्ड सरफेस माइनर्स के जरिए निकाला गया। इससे बड़े स्तर पर कम लागत में खुले खनन का काम करने में मदद मिलती है।

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