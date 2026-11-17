बैंक निफ्टी रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है। (PC: AI)
शेयर बाजार में बैंकिंग शेयरों की मजबूत खरीदारी ने बैंक निफ्टी को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। मंगलवार सुबह कारोबार के दौरान बैंकिंग इंडेक्स ने 62,374 का नया रिकॉर्ड स्तर छू लिया। इस तेजी में एचडीएफसी बैंक की बड़ी भूमिका रही, जिसके शेयरों में नवंबर के दौरान अब तक करीब 13% की बढ़त दर्ज की गई है। बैंकिंग शेयरों की यह तेजी बाजार के दूसरे प्रमुख इंडेक्स के मुकाबले ज्यादा मजबूत रही है। हालांकि, एक्सपर्ट्स का मानना है कि मौजूदा स्तर पर नई खरीदारी करने से पहले निवेशकों को सावधानी बरतनी चाहिए।
बैंकिंग सेक्टर में तेजी के पीछे केवल शेयरों की खरीदारी ही नहीं, बल्कि बैंकों के बेहतर वित्तीय प्रदर्शन का भी योगदान है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेस के मुताबिक, हालिया तिमाही में बैंकिंग सेक्टर का प्रदर्शन मजबूत रहा है। FCNR(B) डिपॉजिट के जरिए करीब 133 अरब डॉलर की रकम जुटने से बैंकों के पास अतिरिक्त नकदी उपलब्ध हुई है। रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर 2026 में बैंकिंग सिस्टम की क्रेडिट ग्रोथ सालाना आधार पर बढ़कर 19.4% हो गई, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 10.5% थी। कॉरपोरेट सेक्टर से कर्ज की अच्छी मांग और सुरक्षित रिटेल लोन में लगातार बढ़ोतरी इसका प्रमुख कारण रही।
बैंकों में जमा रकम की ग्रोथ भी मजबूत बनी हुई है। FCNR(B) डिपॉजिट से इसमें मदद मिली है। ICICI Bank, RBL Bank और IDFC First Bank ने अपने कुल डिपॉजिट के मुकाबले अपेक्षाकृत ज्यादा रकम जुटाई है। मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि सुरक्षित कर्ज की तरफ बैंकों का बढ़ता रुझान और कंपनियों की ओर से कर्ज की मजबूत मांग आने वाले समय में बैंकिंग सेक्टर के लिए फायदेमंद हो सकती है। इससे लोन की गुणवत्ता बेहतर रहने और खराब कर्ज से होने वाले नुकसान को सीमित रखने में मदद मिलेगी। ब्रोकरेज के अनुमान के मुताबिक, उसके बैंकिंग कवरेज वाले बैंकों की ग्रोथ करीब 16.5% रह सकती है। इसमें प्राइवेट बैंकों की बाजार हिस्सेदारी बढ़ने से खास योगदान मिलने की उम्मीद है।
एसबीआई सिक्यूरिटीज के मुताबिक, हालिया तेजी के बाद भी बैंक निफ्टी में मजबूती दिखाई दे रही है। इसके फंडामेंटल और तकनीकी संकेत दोनों सकारात्मक बने हुए हैं। पिछले कुछ कारोबारी सत्रों में बैंकिंग इंडेक्स ने व्यापक बाजार से बेहतर परफॉर्म किया है। हालांकि, लगातार तेजी के कारण इंडेक्स अब ओवरबॉट जोन में पहुंच गया है। इसका मतलब है कि कम समय में काफी खरीदारी हो चुकी है और यहां से तेजी जारी रहने की संभावना के साथ गिरावट का जोखिम भी बढ़ गया है।
एलकेपी सिक्यूरिटीज के टेक्निकल एनालिस्ट वत्सल भुवा के मुताबिक, बैंक निफ्टी ऊंचे स्तरों पर फिलहाल स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन RSI इंडिकेटर ओवरबॉट स्थिति दिखा रहा है। इसके अलावा, इंडेक्स अपने 20-DMA यानी 20 दिन के औसत स्तर से काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्तर पर नए लॉन्ग पोजीशन बनाना जोखिम के लिहाज से सही नहीं होगा। जिन निवेशकों ने पहले से खरीदारी कर रखी है, वे 61,000 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन बनाए रख सकते हैं। भुवा ने गिरावट आने पर खरीदारी यानी Buy on Dips की रणनीति अपनाने की सलाह दी है। उनके मुताबिक, 61,800 और 62,000 के स्तर पर इंडेक्स को तत्काल रेजिस्टेंस मिल सकता है। वहीं, 60,700 का स्तर अहम सपोर्ट के रूप में काम करेगा।
(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट/म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम भरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)
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