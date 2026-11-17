एलकेपी सिक्यूरिटीज के टेक्निकल एनालिस्ट वत्सल भुवा के मुताबिक, बैंक निफ्टी ऊंचे स्तरों पर फिलहाल स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन RSI इंडिकेटर ओवरबॉट स्थिति दिखा रहा है। इसके अलावा, इंडेक्स अपने 20-DMA यानी 20 दिन के औसत स्तर से काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्तर पर नए लॉन्ग पोजीशन बनाना जोखिम के लिहाज से सही नहीं होगा। जिन निवेशकों ने पहले से खरीदारी कर रखी है, वे 61,000 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन बनाए रख सकते हैं। भुवा ने गिरावट आने पर खरीदारी यानी Buy on Dips की रणनीति अपनाने की सलाह दी है। उनके मुताबिक, 61,800 और 62,000 के स्तर पर इंडेक्स को तत्काल रेजिस्टेंस मिल सकता है। वहीं, 60,700 का स्तर अहम सपोर्ट के रूप में काम करेगा।