Wholesale Inflation in October: थोक महंगाई में हुआ बड़ा इजाफा, अक्टूबर में 12.29% पर पहुंची, जानिए क्या-क्या हुआ महंगा

थोक महंगाई बढ़ने के बीच खाद्य वस्तुओं की महंगाई में थोड़ी राहत जरूर मिली है। अक्टूबर में थोक खाद्य महंगाई दर घटकर 8.58 फीसदी पर आ गई, जबकि सितंबर में यह 8.66 फीसदी थी। खाद्य महंगाई की गणना WPI फूड इंडेक्स के आधार पर होती है। इसमें प्राइमरी आर्टिकल्स कैटेगरी की खाद्य वस्तुओं के साथ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स कैटेगरी के खाद्य उत्पादों की कीमतों को भी शामिल किया जाता है। कुल थोक महंगाई की गणना में खाद्य सूचकांक की हिस्सेदारी 24.99 फीसदी है। ऐसे में खाद्य वस्तुओं की कीमतों में होने वाला बदलाव भी थोक महंगाई के आंकड़ों पर असर डालता है।