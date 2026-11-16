Wholesale Inflation in October: थोक महंगाई में हुआ बड़ा इजाफा, अक्टूबर में 12.29% पर पहुंची, जानिए क्या-क्या हुआ महंगा

अक्टूबर में थोक महंगाई काफी बढ़ गई। (PC: AI)
देश में महंगाई का दबाव लगातार बढ़ रहा है। अक्टूबर में थोक महंगाई दर बढ़कर 12.29 फीसदी पर पहुंच गई, जबकि सितंबर में यह 11.39 फीसदी थी। सोमवार को जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, नई सीरीज शुरू होने के बाद थोक महंगाई का यह सबसे ऊंचा स्तर है। पेट्रोलियम उत्पादों, कच्चे तेल, बिजली और कई औद्योगिक उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी ने महंगाई को ऊपर पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई है।
इससे पहले अक्टूबर के खुदरा महंगाई के आंकड़ों ने भी चिंता बढ़ाई थी। खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09 फीसदी हो गई थी, जो पिछले दो साल का सबसे ऊंचा स्तर है। इसके साथ ही यह भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की 2 से 6 फीसदी की तय सीमा से भी ऊपर निकल गई।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में थोक महंगाई बढ़ने के पीछे कई प्रमुख कारण रहे। इनमें पेट्रोलियम उत्पादों वाले मिनरल ऑयल, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में बढ़ोतरी शामिल है। इसके अलावा बिजली, खाद्य वस्तुओं, बेसिक मेटल, केमिकल और केमिकल उत्पादों की कीमतों ने भी थोक महंगाई बढ़ाने में योगदान दिया। रबर और प्लास्टिक उत्पाद, कपड़ा, गैर-खाद्य वस्तुएं और तैयार खाद्य उत्पाद भी उन कैटेगरीज में शामिल रहे, जिनकी कीमतों में बढ़ोतरी का असर महंगाई के आंकड़ों पर पड़ा।
थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के आधार पर थोक महंगाई की गणना की जाती है। इसमें थोक बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाले बदलाव को मापा जाता है। इसके आंकड़ों को मुख्य रूप से प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स जैसी तीन प्रमुख कैटेगरीज में बांटा जाता है।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त 2026 के थोक मूल्य सूचकांक में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह 110.8 पर बरकरार रहा। अगस्त के लिए थोक महंगाई दर का अंतिम आंकड़ा 9.92 फीसदी ही रखा गया है। दरअसल, सांख्यिकी कार्यालय हाल के महीनों के लिए पहले अस्थायी आंकड़े जारी करता है। इसके बाद जरूरत पड़ने पर उनमें बदलाव किया जाता है। इसी प्रक्रिया के तहत अगस्त के आंकड़ों को अंतिम रूप दिया गया है।
थोक महंगाई बढ़ने के बीच खाद्य वस्तुओं की महंगाई में थोड़ी राहत जरूर मिली है। अक्टूबर में थोक खाद्य महंगाई दर घटकर 8.58 फीसदी पर आ गई, जबकि सितंबर में यह 8.66 फीसदी थी। खाद्य महंगाई की गणना WPI फूड इंडेक्स के आधार पर होती है। इसमें प्राइमरी आर्टिकल्स कैटेगरी की खाद्य वस्तुओं के साथ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स कैटेगरी के खाद्य उत्पादों की कीमतों को भी शामिल किया जाता है। कुल थोक महंगाई की गणना में खाद्य सूचकांक की हिस्सेदारी 24.99 फीसदी है। ऐसे में खाद्य वस्तुओं की कीमतों में होने वाला बदलाव भी थोक महंगाई के आंकड़ों पर असर डालता है।
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