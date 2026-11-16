Petrol Diesel Price: गिरकर 95 डॉलर पर आया कच्चा तेल, क्या जल्द कम होने वाले हैं देश में पेट्रोल-डीजल के भाव?

इस बीच एथेनॉल इंडस्ट्री को लेकर केंद्र और कर्नाटक सरकार के बीच विवाद भी सामने आया है। कर्नाटक के उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने 8 नवंबर को केंद्र सरकार पर एथेनॉल सेक्टर को सही तरीके से नहीं संभालने का आरोप लगाया था। पाटिल का कहना है कि केंद्र सरकार ने पहले पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के लिए E10, E20 और E30 जैसे लक्ष्य तय किए और उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया। लेकिन अब सरकार बाजार में तैयार हो रहे एथेनॉल का 20 से 30 फीसदी हिस्सा भी खरीदने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और मंत्री रिजवान अरशद की ओर से एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रक्रिया में गड़बड़ी के जो आरोप लगाए गए हैं, उनमें दम है। पाटिल ने इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। उनके मुताबिक, एथेनॉल सेक्टर में मौजूदा संकट के लिए केंद्र सरकार की नीतियां और कमियां जिम्मेदार हैं।