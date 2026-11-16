Gold Silver Price Today: टूट गए सोने के भाव, चांदी में जबरदस्त गिरावट, जानिए क्या रह गए हैं 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Rate Today: हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। घरेलू वायदा और हाजिर दोनों बाजारों में भाव टूट गए हैं। वहीं, वैश्विक स्तर पर भी कीमतें नीचे आ गई हैं। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सुबह 10 बजकर 20 मिनट पर 4 दिसंबर की डिलीवरी वाले सोने का वायदा भाव 0.72 फीसदी या 988 रुपये की गिरावट के साथ 1,35,717 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, चांदी का घरेलू वायदा भाव इस समय 3.18 फीसदी या 5,609 रुपये की गिरावट के साथ 1,70,700 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।