Gold Silver Price Today: टूट गए सोने के भाव, चांदी में जबरदस्त गिरावट, जानिए क्या रह गए हैं 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। (PC: AI)
Gold Rate Today: हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। घरेलू वायदा और हाजिर दोनों बाजारों में भाव टूट गए हैं। वहीं, वैश्विक स्तर पर भी कीमतें नीचे आ गई हैं। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सुबह 10 बजकर 20 मिनट पर 4 दिसंबर की डिलीवरी वाले सोने का वायदा भाव 0.72 फीसदी या 988 रुपये की गिरावट के साथ 1,35,717 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, चांदी का घरेलू वायदा भाव इस समय 3.18 फीसदी या 5,609 रुपये की गिरावट के साथ 1,70,700 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
गुड रिटर्न्स के अनुसार, सोमवार सुबह दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड का रेट 820 रुपये की गिरावट के साथ 1,36,950 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 750 रुपये की गिरावट के साथ 1,25,550 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट इस समय 620 रुपये की गिरावट के साथ 1,02,750 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। उधर चांदी का हाजिर भाव दिल्ली में 5000 रुपये की गिरावट के साथ 1,90,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
|शहर
|24 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|22 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|18 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|चेन्नई
|1,36,800
|1,25,400
|1,02,600
|मुंबई
|1,36,800
|1,25,400
|1,02,600
|दिल्ली
|1,36,950
|1,25,550
|1,02,750
|कोलकाता
|1,36,800
|1,25,400
|1,02,600
|बेंगलुरु
|1,36,800
|1,25,400
|1,02,600
|हैदराबाद
|1,36,800
|1,25,400
|1,02,600
|केरल
|1,36,800
|1,25,400
|1,02,600
|पुणे
|1,36,800
|1,25,400
|1,02,600
|वडोदरा
|1,36,850
|1,25,450
|1,02,650
|अहमदाबाद
|1,36,850
|1,25,450
|1,02,650
|जयपुर
|1,36,950
|1,25,550
|1,02,750
|लखनऊ
|1,36,950
|1,25,550
|1,02,750
सोने की वैश्विक कीमतों में भी गिरावट आई है। कॉमेक्स पर सोने का भाव 0.29 फीसदी या 11.20 डॉलर की गिरावट के साथ 3,875.10 डॉलर प्रति औंस रह गया है। वहीं, गोल्ड स्पॉट 0.29 फीसदी या 11.08 डॉलर की गिरावट के साथ 3,873.41 डॉलर प्रति औंस रह गया है।
सोने के साथ ही चांदी की वैश्विक कीमतों में भी बड़ी गिरावट आई है। कॉमेक्स पर चांदी का भाव 3.29 फीसदी या 1.62 डॉलर की गिरावट के साथ 47.51 डॉलर प्रति औंस पर आ गया है। वहीं, सिल्वर स्पॉट 2.49 फीसदी या 1.21 डॉलर की गिरावट के साथ 47.52 डॉलर प्रति औंस रह गयी है।
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