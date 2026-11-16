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Stock Market Today: सरकारी बैंकों के शेयरों में तेजी से उछला मार्केट, सेंसेक्स 500 अंक ऊपर, उधर मेटल स्टॉक्स में दिखी बिकवाली

Share Market Today: शुरुआती कारोबार में सबसे अधिक तेजी सरकारी बैंकों के शेयरों में दिखाई दी। निफ्टी पीएसयू बैंक 1.01 फीसदी उछलकर ट्रेड करता दिखा। वहीं, मेटल और रियल एस्टेट शेयरों में गिरावट दिखी।
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भारत

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Pawan Jayaswal

Updated: 16 Nov 2026, 9:59 AM IST

Indian stock market

शेयर बाजार बढ़त के साथ खुला है। (सोर्स- IANS)

भारतीय शेयर बाजार आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को बढ़त के साथ खुला है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 218 अंक की बढ़त के साथ 81,810.98 पर खुला। शुरुआती कारोबार में सुबह 9 बजकर 35 मिनट पर यह 0.59 फीसदी या 484 अंक की बढ़त के साथ 82,066 पर ट्रेड करता दिखा।

सेंसेक्स के शेयरों का हाल

शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स पैक के शेयरों में सबसे अधिक तेजी एयरटेल, एशियन पेंट, आईटीसी, कोटक बैंक और इटरनल में देखने को मिली। अल्ट्राटेक सीमेंट, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एसबीआई, टाइटन, ट्रेंट और एक्सिस बैंक के शेयर भी हरे निशान पर ट्रेड करते दिखे। उधर टाटा स्टील, पावरग्रिड, इंडिगो और बजाज फाइनेंस के शेयर में गिरावट देखने को मिली।

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