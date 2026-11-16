Stock Market Today: सरकारी बैंकों के शेयरों में तेजी से उछला मार्केट, सेंसेक्स 500 अंक ऊपर, उधर मेटल स्टॉक्स में दिखी बिकवाली

शेयर बाजार बढ़त के साथ खुला है। (सोर्स- IANS)
भारतीय शेयर बाजार आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को बढ़त के साथ खुला है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 218 अंक की बढ़त के साथ 81,810.98 पर खुला। शुरुआती कारोबार में सुबह 9 बजकर 35 मिनट पर यह 0.59 फीसदी या 484 अंक की बढ़त के साथ 82,066 पर ट्रेड करता दिखा।
शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स पैक के शेयरों में सबसे अधिक तेजी एयरटेल, एशियन पेंट, आईटीसी, कोटक बैंक और इटरनल में देखने को मिली। अल्ट्राटेक सीमेंट, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एसबीआई, टाइटन, ट्रेंट और एक्सिस बैंक के शेयर भी हरे निशान पर ट्रेड करते दिखे। उधर टाटा स्टील, पावरग्रिड, इंडिगो और बजाज फाइनेंस के शेयर में गिरावट देखने को मिली।
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