Stock Market Today: सरकारी बैंकों के शेयरों में तेजी से उछला मार्केट, सेंसेक्स 500 अंक ऊपर, उधर मेटल स्टॉक्स में दिखी बिकवाली

शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स पैक के शेयरों में सबसे अधिक तेजी एयरटेल, एशियन पेंट, आईटीसी, कोटक बैंक और इटरनल में देखने को मिली। अल्ट्राटेक सीमेंट, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एसबीआई, टाइटन, ट्रेंट और एक्सिस बैंक के शेयर भी हरे निशान पर ट्रेड करते दिखे। उधर टाटा स्टील, पावरग्रिड, इंडिगो और बजाज फाइनेंस के शेयर में गिरावट देखने को मिली।