16 नवंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Pushkar Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कारोबार

Carry Bag Charges: क्या आपसे भी दुकान के नाम वाले कैरी बैग के लिए वसूले गए हैं पैसे? इस ग्राहक को मिला अच्छा-खासा मुआवजा

Consumer Rights: बेंगलुरु के उपभोक्ता आयोग ने दुकान के नाम और लोगो वाले कैरी बैग के लिए 20 रुपये वसूलने पर शराब कारोबारी को दोषी माना है। आयोग ने ग्राहक को 20 रुपये लौटाने के साथ 5,000 रुपये मुआवजा और 3,000 रुपये मुकदमे का खर्च देने का आदेश दिया।
3 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Updated: 16 Nov 2026, 5:07 PM IST

Consumer Rights India

कैरी बैग के पैसे लेना शराब कारोबारी को पड़ा भारी (PC: AI)

दुकान के नाम और लोगो वाले कैरी बैग के लिए ग्राहक से 20 रुपये वसूलना शराब कारोबारी को भारी पड़ गया। बेंगलुरु की जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने इसे अनुचित व्यापार व्यवहार और सेवा में कमी माना है। आयोग ने शराब की दुकान टॉनिक (Tonique) को ग्राहक के 20 रुपये लौटाने के साथ 5,000 रुपये मुआवजा और 3,000 रुपये मुकदमे का खर्च देने का आदेश दिया है। यह मामला बेंगलुरु के बागलगुंटे निवासी 33 वर्षीय तीर्थेश बीएस से जुड़ा है। उन्होंने 3 जून 2025 को कस्तूरबा रोड स्थित टॉनिक नाम की शराब की दुकान से 2,170 रुपये की शराब खरीदी थी। बोतलें टूटने का डर था, इसलिए उन्होंने दुकान से सामान ले जाने के लिए कैरी बैग मांगा। दुकान ने उन्हें अपना नाम, लोगो और प्रचार संबंधी जानकारी छपा हुआ बैग दिया। इसके लिए उसी समय 20 रुपये का अलग बिल भी बना दिया।

दुकान के विज्ञापन वाले बैग के लिए पैसे लेने पर जताई आपत्ति

तीर्थेश का कहना था कि जिस बैग पर दुकान का नाम और लोगो छपा है, उसके लिए ग्राहक से पैसे लेना गलत है। उन्होंने इस चार्ज का विरोध किया, लेकिन दुकान के कर्मचारियों ने पैसे वापस करने से इनकार कर दिया। शराब की बोतलों को सुरक्षित ले जाने के लिए उनके पास बैग खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसलिए उन्हें 20 रुपये देने पड़े। इसके बाद 17 जून को उन्होंने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। तीर्थेश ने 20 रुपये वापस दिलाने के साथ सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए 25,000 रुपये मुआवजे की मांग की थी।

आपके Aadhaar Card का कोई मिसयूज तो नहीं कर रहा? इस तरह घर बैठे कर सकते हैं चेक

ये भी पढ़ें
Aadhaar Authentication History

आयोग में पेश नहीं हुआ शराब कारोबारी

आयोग की ओर से नोटिस भेजे जाने के बावजूद टॉनिक का प्रबंधन न तो सुनवाई में पेश हुआ और न ही उसने अपना जवाब दाखिल किया। इस कारण आयोग ने मामले की सुनवाई दुकानदार की गैरमौजूदगी में आगे बढ़ाई। हालांकि, बाद में दुकानदार के वकील ने लिखित दलीलें पेश कीं। दुकान की ओर से कहा गया कि ग्राहक जब कैरी बैग मांगते हैं तो उन्हें पहले ही इसकी कीमत बता दी जाती है। सभी आउटलेट में बैग के चार्ज की जानकारी बोर्ड पर लिखी रहती है और इसके लिए अलग बिल भी दिया जाता है। इस तरह दुकान ने यह स्वीकार किया कि सामान खरीदने के बाद ग्राहक की मांग पर कैरी बैग के लिए पैसे लिए जाते हैं।

विक्रेता की भी है ग्राहक के प्रति जिम्मेदारी

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष रामचंद्र एमएस और सदस्य नंदिनी एच कुंभारा तथा सविता ऐरानी की पीठ ने मामले की सुनवाई की। आयोग ने 'Caveat Venditor' यानी विक्रेता को भी सतर्क रहना चाहिए के सिद्धांत का हवाला दिया। आयोग का कहना था कि शराब की बोतलें बेचने वाले दुकानदार को यह समझना चाहिए कि ग्राहक को उन्हें सुरक्षित घर ले जाने के लिए बैग की जरूरत पड़ेगी।

आयोग ने माना कि दुकान के अपने विज्ञापन वाले बैग के लिए ग्राहक से पैसे लेना सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के दायरे में आता है। साथ ही, दुकान प्रबंधन का सुनवाई में पेश न होना भी शिकायत में लगाए गए आरोपों को स्वीकार करने जैसा माना गया। 14 अक्टूबर को आयोग ने टॉनिक को ग्राहक के 20 रुपये वापस करने, सेवा में कमी के लिए 5,000 रुपये मुआवजा देने और मुकदमे के खर्च के तौर पर 3,000 रुपये चुकाने का आदेश दिया।

अतिरिक्त पेमेंट करने से पहले जान लें उसकी वजह

यह मामला ग्राहकों के अधिकारों और दुकानदारों की जिम्मेदारी को समझने के लिहाज से अहम है। खरीदारी के दौरान अगर किसी सामान के लिए अतिरिक्त पैसे मांगे जाते हैं तो ग्राहक को उसकी वजह पूछनी चाहिए। किसी भी अतिरिक्त चार्ज का भुगतान करने से पहले उसकी जानकारी लेना जरूरी है। अगर कोई शुल्क गलत या अनुचित लगता है तो ग्राहक संबंधित उपभोक्ता आयोग में शिकायत कर सकता है। इसके अलावा खरीदारी के बिल और रसीद संभालकर रखना भी जरूरी है। विवाद होने पर यही दस्तावेज शिकायत को साबित करने में मदद कर सकते हैं।

SIP और Post Office RD में हर महीने 10,000 रुपये करें निवेश तो 5 साल में कहां मिलेगा ज्यादा रिटर्न? समझिए कैलकुलेशन

ये भी पढ़ें
SIP vs Post Office RD
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.