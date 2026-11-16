Carry Bag Charges: क्या आपसे भी दुकान के नाम वाले कैरी बैग के लिए वसूले गए हैं पैसे? इस ग्राहक को मिला अच्छा-खासा मुआवजा

दुकान के नाम और लोगो वाले कैरी बैग के लिए ग्राहक से 20 रुपये वसूलना शराब कारोबारी को भारी पड़ गया। बेंगलुरु की जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने इसे अनुचित व्यापार व्यवहार और सेवा में कमी माना है। आयोग ने शराब की दुकान टॉनिक (Tonique) को ग्राहक के 20 रुपये लौटाने के साथ 5,000 रुपये मुआवजा और 3,000 रुपये मुकदमे का खर्च देने का आदेश दिया है। यह मामला बेंगलुरु के बागलगुंटे निवासी 33 वर्षीय तीर्थेश बीएस से जुड़ा है। उन्होंने 3 जून 2025 को कस्तूरबा रोड स्थित टॉनिक नाम की शराब की दुकान से 2,170 रुपये की शराब खरीदी थी। बोतलें टूटने का डर था, इसलिए उन्होंने दुकान से सामान ले जाने के लिए कैरी बैग मांगा। दुकान ने उन्हें अपना नाम, लोगो और प्रचार संबंधी जानकारी छपा हुआ बैग दिया। इसके लिए उसी समय 20 रुपये का अलग बिल भी बना दिया।