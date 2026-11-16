सीमेंट और FMCG शेयरों में तेजी से 500 अंक बढ़कर बंद हुआ सेंसेक्स, उधर मेटल और फार्मा सेक्टर में आई गिरावट

भारतीय शेयर बाजार बढ़त लेकर बंद हुआ है। (PC: AI)
भारतीय शेयर बाजार आज सोमवार को अच्छी-खासी बढ़त लेकर बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 0.63 फीसदी या 512 अंक की बढ़त के साथ 82,104 पर बंद हुआ। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी आज 0.58 फीसदी या 146 अंक की बढ़त के साथ 25,291 पर बंद हुआ। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 20 शेयर हरे निशान पर और 10 शेयर लाल निशान पर थे।
सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो निफ्टी एफएमसीजी में 1.87 फीसदी, निफ्टी सीमेंट में 1.04 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.88 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.50 फीसदी और निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.42 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। इससे इतर निफ्टी ऑटो में 1.29 फीसदी, निफ्टी मेटल में 1.50 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 1.53 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 1.34 फीसदी और निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर में 1.04 फीसदी गिरावट दर्ज हुई।
|कंपनी का नाम
|शेयर प्राइस (₹)
|प्रतिशत चेंज
|मैक्स हेल्थकेयर
|1,009.90
|+6.63%
|टाटा कंज्यूमर
|1,117.50
|+3.57%
|आईटीसी
|295.10
|+3.54%
|अपोलो हॉस्पिटल्स
|8,771.00
|+2.87%
|नेस्ले इंडिया
|1,297.00
|+2.68%
|भारती एयरटेल
|2,153.50
|+2.26%
|एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस
|1,827.70
|+2.11%
|एचडीएफसी लाइफ
|604.50
|+2.07%
|इटरनल
|371.10
|+2.05%
|पावर ग्रिड
|262.20
|+1.85%
|ग्रेसिम इंडस्ट्रीज
|3,084.40
|+1.66%
|एचडीएफसी बैंक
|816.50
|+1.55%
|अल्ट्राटेक सीमेंट
|12,270.00
|+1.40%
|टाइटन
|4,910.00
|+1.34%
|कंपनी का नाम
|शेयर प्राइस (₹)
|प्रतिशत चेंज
|टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स
|262.40
|-8.70%
|टाटा स्टील
|182.26
|-2.37%
|मारुति सुजुकी
|12,571.00
|-2.20%
|हिंडाल्को इंडस्ट्रीज
|923.30
|-2.15%
|कोल इंडिया
|397.50
|-1.49%
|बीएसई
|3,887.40
|-1.28%
|अडानी एंटरप्राइजेज
|2,659.00
|-1.08%
|बजाज ऑटो
|10,734.00
|-1.07%
|जेएसडब्ल्यू स्टील
|1,334.60
|-0.99%
|बजाज फिनसर्व
|1,848.20
|-0.90%
|इंडिगो
|5,544.00
|-0.77%
|आयशर मोटर्स
|7,599.00
|-0.67%
|जियो फाइनेंशियल सर्विसेज
|226.00
|-0.66%
|सन फार्मा
|1,867.50
|-0.66%
(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट/म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम भरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)
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