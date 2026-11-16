सीमेंट और FMCG शेयरों में तेजी से 500 अंक बढ़कर बंद हुआ सेंसेक्स, उधर मेटल और फार्मा सेक्टर में आई गिरावट

भारतीय शेयर बाजार आज सोमवार को अच्छी-खासी बढ़त लेकर बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 0.63 फीसदी या 512 अंक की बढ़त के साथ 82,104 पर बंद हुआ। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी आज 0.58 फीसदी या 146 अंक की बढ़त के साथ 25,291 पर बंद हुआ। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 20 शेयर हरे निशान पर और 10 शेयर लाल निशान पर थे।