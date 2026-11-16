Gold Price Today: सोने-चांदी में आज बड़ी गिरावट, जानिए तनिष्क, मालाबार और जोयालुक्कास में क्या हैं गोल्ड के रेट्स

सोने की कीमतों में गिरावट आई है। (PC: AI)
Gold Rate Today: सोने-चांदी की कीमतों में आज सोमवार को गिरावट देखी जा रही है। सोमवार दोपहर 2 बजे एमसीएक्स एक्सचेंज पर 4 दिसंबर की डिलीवरी वाले सोने का वायदा भाव 1.35 फीसदी या 1847 रुपये की गिरावट के साथ 1,34,858 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 4 दिसंबर की डिलीवरी वाली चांदी का वायदा भाव इस समय 3.69 फीसदी या 6,509 रुपये की गिरावट के साथ 1,69,800 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
इंडिया बुलियन ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, सोमवार को सुबह के सत्र में 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1,34,380 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1,31,160 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। 20 कैरेट गोल्ड का रेट 1,19,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। 18 कैरेट गोल्ड का रेट 1,08,850 रुपये प्रति10 ग्राम पर था। वहीं, 14 कैरट गोल्ड का रेट 86,680 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था।
|सोने की शुद्धता
|भाव (रुपये प्रति 10 ग्राम)
|24 कैरेट गोल्ड
|1,34,380
|22 कैरेट गोल्ड
|1,31,160
|20 कैरेट गोल्ड
|1,19,600
|18 कैरेट गोल्ड
|1,08,850
|14 कैरेट गोल्ड
|86,680
टाटा ग्रुप के जूलरी ब्रांड तनिष्क में सोमवार को 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1,25,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखा। यहां 18 कैरेट गोल्ड 1,03,010 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखा। वहीं, 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1,37,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखा।
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सोमवार को 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1,36,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखा। वहीं, 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1,25,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखा।
जोयालुक्कास के ऑनलाइन स्टोर पर 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1,36,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखा। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1,25,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखा। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट 1,02,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखा।
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