Gold Price Today: सोने-चांदी में आज बड़ी गिरावट, जानिए तनिष्क, मालाबार और जोयालुक्कास में क्या हैं गोल्ड के रेट्स

Gold Rate Today: सोने-चांदी की कीमतों में आज सोमवार को गिरावट देखी जा रही है। सोमवार दोपहर 2 बजे एमसीएक्स एक्सचेंज पर 4 दिसंबर की डिलीवरी वाले सोने का वायदा भाव 1.35 फीसदी या 1847 रुपये की गिरावट के साथ 1,34,858 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 4 दिसंबर की डिलीवरी वाली चांदी का वायदा भाव इस समय 3.69 फीसदी या 6,509 रुपये की गिरावट के साथ 1,69,800 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।