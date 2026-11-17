इसके अलावा, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से दिसंबर में ब्याज दरें बढ़ाने की संभावना भी बाजार पर दबाव बना रही है। CME FedWatch के मुताबिक, दिसंबर में 0.25% की ब्याज दर बढ़ोतरी की संभावना 96.6% है। वहीं, 0.50% की बड़ी बढ़ोतरी की संभावना 3.4% आंकी गई है। ब्याज दरें बढ़ने पर निवेशकों का रुझान ऐसे विकल्पों की तरफ बढ़ता है, जहां उन्हें बेहतर रिटर्न या ब्याज मिल सके। सोना और चांदी कोई नियमित ब्याज नहीं देते, इसलिए ऊंची ब्याज दरों के माहौल में इनकी मांग कमजोर पड़ सकती है। पीएल कैपिटल में कमोडिटी प्रमुख आशीष राजोदिया के मुताबिक, अमेरिकी 10 साल के ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड 5.15% के करीब पहुंच रही है। यह स्तर भी सोने और चांदी के लिए चिंता का विषय है।