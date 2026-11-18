मास्टर कैपिटल सर्विसेस लिमिटेड के चीफ रिसर्च ऑफिसर डॉ रवि सिंह ने पत्रिका डॉट कॉम को बताया कि आज बुधवार को एफओएमसी मिनट्स जारी होंगे। इससे पहले दोनों कीमती धातुएं दबाव में हैं। डा रवि के अनुसार, अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अधिकारियों के सख्त रुख ने ब्याज दरों में आगे और बढ़ोतरी की आशंका बढ़ा दी है। अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड में बढ़ोतरी और डॉलर की मजबूती से सोने की कीमतों पर दबाव पड़ रहा है। ब्याज दर बढ़ने पर निवेशक सोने जैसे बिना ब्याज वाले एसेट्स से पैसा निकालकर ट्रेजरी बॉन्ड जैसे ब्याज वाले एसेट्स में पैसा लगाने लगते हैं। यही कारण है कि सोने पर दबाव बना हुआ है।