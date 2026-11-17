निवेश की दुनिया में पहला 1 करोड़ रुपये जुटाना सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक माना जाता है। इसके लिए सिर्फ ज्यादा पैसे कमाना जरूरी नहीं है, बल्कि नियमित निवेश और लंबे समय तक धैर्य बनाए रखना भी अहम है। अच्छी बात यह है कि हर महीने छोटी रकम बचाकर भी करोड़पति बनने का टार्गेट पूरा किया जा सकता है। म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) इस काम में आपकी मदद कर सकता है। इसमें निवेशक हर महीने अपनी सुविधा के अनुसार एक तय रकम निवेश कर सकते हैं। समय के साथ निवेश पर मिलने वाला रिटर्न भी जुड़ता जाता है। इसे कंपाउंडिंग का फायदा कहते हैं।