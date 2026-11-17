शेयर बाजार बढ़त लेकर बंद हुआ है। (PC: AI)
भारतीय शेयर बाजार आज बढ़त लेकर बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 0.52 फीसदी या 427 अंक की बढ़त के साथ 82,532 पर बंद हुआ। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी आज 0.38 फीसदी या 96 अंक की बढ़त के साथ 25,387 पर बंद हुआ है। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स पैक के 18 शेयर हरे निशान पर और 12 शेयर लाल निशान पर थे।
सेंसेक्स पैक के शेयरों में सबसे अधिक तेजी एक्सिस बैंक, रिलायंस, एसबीआई, टीसीएस, अडानी पोर्ट्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा में दर्ज हुई। एशियन पेंट, इंडिगो, बजाज फिनसर्व, इटरनल, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, कोटक बैंक और लार्सन एंड टुब्रो के शेयर भी हरे निशान पर बंद हुए। इससे इतर एचसीएल टेक, पावरग्रिड, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, आईटीसी, ट्रेंट और एयरटेल के शेयर लाल निशान पर बंद हुए।
|कंपनी का नाम
|शेयर प्राइस (₹)
|बदलाव (%)
|अडानी एंटरप्राइजेज
|2,745.10
|3.24
|आयशर मोटर्स
|7,828.00
|3.01
|मैक्स हेल्थकेयर
|1,030.90
|2.08
|एशियन पेंट्स
|2,625.00
|2.02
|एक्सिस बैंक
|1,369.00
|1.98
|महिंद्रा एंड महिंद्रा
|3,399.00
|1.80
|स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
|1,108.60
|1.66
|रिलायंस इंडस्ट्रीज
|1,367.00
|1.65
|जियो फाइनेंशियल सर्विसेज
|228.96
|1.31
|अडानी पोर्ट्स
|1,917.00
|1.27
|बजाज फिनसर्व
|1,870.80
|1.22
|इंडिगो
|5,611.10
|1.21
|इटरनल
|375.05
|1.06
|बजाज फाइनेंस
|1,121.10
|1.00
|कंपनी का नाम
|शेयर प्राइस (₹)
|बदलाव (%)
|एचसीएल टेक्नोलॉजीज
|1,355.70
|-2.09
|पावर ग्रिड
|258.00
|-1.60
|एचडीएफसी लाइफ
|595.05
|-1.56
|ओएनजीसी
|223.52
|-1.53
|कोल इंडिया
|391.55
|-1.50
|इंफोसिस
|1,130.00
|-1.32
|टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स
|259.20
|-1.22
|ग्रेसिम इंडस्ट्रीज
|3,054.80
|-0.96
|ट्रेंट
|3,176.30
|-0.86
|टेक महिंद्रा
|1,762.00
|-0.81
|भारती एयरटेल
|2,138.30
|-0.71
|एसबीआई लाइफ
|1,815.00
|-0.69
|अपोलो हॉस्पिटल्स
|8,712.50
|-0.67
|आईटीसी
|293.30
|-0.61
(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट/म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम भरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)
बड़ी खबरेंView All
कारोबार