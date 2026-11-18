भारतीय बाजार पर विदेशी बाजारों की कमजोरी का भी असर पड़ा। एशियाई बाजारों में कारोबार के दौरान गिरावट देखने को मिली। चीन का शंघाई SSE कंपोजिट और हॉन्गकॉन्ग का हैंगसेंग इंडेक्स लाल निशान में कारोबार करते दिखे। इससे पहले अमेरिकी शेयर बाजार भी गिरावट के साथ बंद हुए थे। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 1.64% की गिरावट आई, जबकि S&P 500 इंडेक्स 1.03% और नैस्डैक कंपोजिट 0.74% टूटकर बंद हुआ। विदेशी बाजारों में कमजोरी का असर भारतीय निवेशकों के सेंटीमेंट पर भी पड़ा। इससे बाजार में बिकवाली का दबाव बढ़ गया।