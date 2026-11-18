केंद्र सरकार आगामी बजट में शेयर बाजार से जुड़े टैक्स नियमों की समीक्षा कर सकती है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) के चेयरमैन रवि अग्रवाल पहले ही इस बारे में संकेत दे चुके हैं। उन्होंने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान बताया था कि बजट से पहले अलग-अलग पक्षों से मिले सुझावों पर वित्त मंत्रालय विचार कर रहा है। इनमें कैपिटल गेन टैक्स से जुड़े सुझाव और चिंताएं भी शामिल हैं। सरकार कैपिटल गेन टैक्स व्यवस्था के अलग-अलग पहलुओं की समीक्षा कर रही है। इस पर अंतिम फैसला 1 फरवरी 2027 को पेश होने वाले केंद्रीय बजट में लिया जा सकता है।