सोने की कीमतों में गिरावट आई है। (PC: AI)
Gold Rate Today: यूएस बॉन्ड यील्ड के ऊपर जाने, डॉलर में मजबूती और यूएस फेड रेट हाइक की बढ़ती उम्मीदों से सोने की कीमतों पर दबाव बन रहा है। सोने के भाव करीब 14 महीने के निचले स्तर पर आ गए हैं। घरेलू हाजिर बाजार में आज सोना गिरावट के साथ ट्रेड करता दिखा है। इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, आज बुधवार को सुबह के सत्र में 24 कैरेट सोने का रेट टूटकर 1,31,510 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। 22 कैरेट गोल्ड का रेट गिरकर 1,28,350 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया है। 20 कैरेट गोल्ड का रेट 1,17,040 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया है। 18 कैरेट गोल्ड का रेट टूटकर 1,06,520 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। वहीं, 14 कैरेट गोल्ड का भाव गिरकर 84,820 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया है। आइए जानते हैं कि बड़े ज्वैलर्स आज किस भाव सोना बेच रहे हैं।
|सोने की शुद्धता
|आज का भाव
|24 कैरेट
|₹1,31,510
|22 कैरेट
|₹1,28,350
|20 कैरेट
|₹1,17,040
|18 कैरेट
|₹1,06,520
|14 कैरेट
|₹84,820
तनिष्क में बुधवार को 22 कैरेट गोल्ड का रेट गिरकर 1,22,650 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखाई दिया। यहां 18 कैरेट गोल्ड 1,00,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखाई दिया। वहीं, 24 कैरेट गोल्ड का रेट गिरकर 1,33,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है।
जोयालुक्कास के ऑनलाइन स्टोर पर 24 कैरेट गोल्ड का रेट बुधवार को 1,33,250 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखा। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1,22,150 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखा। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट 99,940 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखा।
कल्याण ज्वैलर्स के जयपुर शोरूम में बुधवार को 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1,33,250 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखा। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1,22,150 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखाई दिया। 18 कैरेट गोल्ड का रेट 99,940 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखाई दिया। वहीं, 14 कैरेट गोल्ड का रेट 77,730 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखाई दिया।
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में बुधवार को 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1,33,250 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखा। वहीं, 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1,22,150 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखा।
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