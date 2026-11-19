प्रस्ताव के मुताबिक, शुरुआत में इस सुविधा का लाभ केवल ईपीएफओ के वैधानिक फंड (Statutory Fund) के सदस्यों को देने की योजना है। फिलहाल छूट प्राप्त संस्थानों (Exempted Trusts) के कर्मचारियों को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव नहीं है। कुछ संस्थान अपने कर्मचारियों के लिए अलग से प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट चलाते हैं। ऐसे संस्थानों को ईपीएफओ की ओर से घोषित ब्याज दर के बराबर ब्याज देना होता है और कर्मचारियों के योगदान का पेंशन वाला हिस्सा ईपीएफओ के पास जमा करना होता है। रिपोर्ट के अनुसार, इस योजना से केंद्र सरकार, ईपीएफओ या कर्मचारी पेंशन फंड पर कोई अतिरिक्त नियमित वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। कर्मचारियों को दी जाने वाली रकम उनके अपने पीएफ खाते में जमा बचत से ही निकाली जाएगी। इस प्रस्ताव पर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मंजूरी के बाद ही योजना को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकेगा।