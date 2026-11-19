शेयर बाजार बढ़त लेकर बंद हुआ है। (PC: AI)
भारतीय शेयर बाजार आज गुरुवार को भारी-भरकम बढ़त लेकर बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 1.21 फीसदी या 989 अंक की बढ़त के साथ 83,021 पर बंद हुआ है। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 25 शेयर हरे निशान पर और 5 शेयर लाल निशान पर थे। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी आज 1.14 फीसदी या 286 अंक की बढ़त के साथ 25,514 पर बंद हुआ। भारतीय शेयर बाजार में तेजी लौटने के पीछे घरेलू और वैश्विक दोनों वजहें अहम रहीं। बैंकिंग शेयरों में जोरदार खरीदारी, विदेशी निवेशकों की लगातार बढ़ती दिलचस्पी और दुनिया के प्रमुख बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों ने घरेलू बाजार का मूड बदल दिया। बैंक निफ्टी ने भी नया रिकॉर्ड बनाया और पहली बार 63,000 के स्तर से ऊपर बंद हुआ है।
भारतीय शेयर बाजार को विदेशी निवेशकों की खरीदारी से लगातार सपोर्ट मिल रहा है। एक्सचेंज के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बुधवार को भारतीय शेयरों में 5,866.78 करोड़ रुपये की शुद्ध खरीदारी की। नवंबर में अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) का कुल निवेश 1 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर चुका है। इससे पहले लगातार दो महीनों तक विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में भारी बिकवाली कर रहे थे।
नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) के आंकड़ों के अनुसार, नवंबर में अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयरों में कुल 1,06,229 करोड़ रुपये की शुद्ध खरीदारी की है। विदेशी पूंजी का यह प्रवाह घरेलू बाजार के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।
2. वैश्विक बाजारों से मिले अच्छे संकेत
भारतीय बाजार में तेजी की एक बड़ी वजह अंतरराष्ट्रीय बाजारों का मजबूत रुख भी रहा। अमेरिका के शेयर बाजार से जुड़े फ्यूचर कारोबार में बढ़त देखने को मिली, जबकि एशियाई बाजार भी ज्यादातर मजबूती के साथ बंद हुए। गुरुवार को अमेरिका के प्रमुख शेयर बाजारों के फ्यूचर में तेजी रही। डाउ जोन्स फ्यूचर 0.38% चढ़ा, जबकि S&P 500 फ्यूचर में 0.59% की बढ़त दर्ज की गई। नैस्डैक-100 फ्यूचर सबसे ज्यादा 0.99% उछला। एंथ्रोपिक की शेयर बाजार में लिस्टिंग से पहले अमेरिकी बाजारों में सकारात्मक माहौल देखने को मिला।
एशियाई बाजारों की बात करें तो जापान का निक्केई 225 इंडेक्स 0.71% की बढ़त के साथ बंद हुआ। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में भी 1.39% की तेजी रही। प्रमुख वैश्विक बाजारों में मजबूती से भारतीय निवेशकों का भरोसा बढ़ा।
3. बैंकिंग शेयरों में खरीदारी से बैंक निफ्टी रिकॉर्ड स्तर पर
बाजार की तेजी को सबसे ज्यादा मजबूती बैंकिंग शेयरों से मिली। बैंक निफ्टी पहली बार 63,000 के स्तर के पार पहुंचकर रिकॉर्ड ऊंचाई पर चला गया। HDFC बैंक, ICICI बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) जैसे बड़े बैंकिंग शेयरों में खरीदारी ने इंडेक्स को ऊपर पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा IDFC फर्स्ट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर भी अच्छे-खास चढ़े हैं। बैंकिंग सेक्टर में व्यापक खरीदारी का असर पूरे बाजार पर दिखाई दिया।
(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट/म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम भरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)
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