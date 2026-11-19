भारतीय शेयर बाजार आज गुरुवार को भारी-भरकम बढ़त लेकर बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 1.21 फीसदी या 989 अंक की बढ़त के साथ 83,021 पर बंद हुआ है। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 25 शेयर हरे निशान पर और 5 शेयर लाल निशान पर थे। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी आज 1.14 फीसदी या 286 अंक की बढ़त के साथ 25,514 पर बंद हुआ। भारतीय शेयर बाजार में तेजी लौटने के पीछे घरेलू और वैश्विक दोनों वजहें अहम रहीं। बैंकिंग शेयरों में जोरदार खरीदारी, विदेशी निवेशकों की लगातार बढ़ती दिलचस्पी और दुनिया के प्रमुख बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों ने घरेलू बाजार का मूड बदल दिया। बैंक निफ्टी ने भी नया रिकॉर्ड बनाया और पहली बार 63,000 के स्तर से ऊपर बंद हुआ है।