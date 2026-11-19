गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव करीब 3,700 डॉलर प्रति औंस तक आ गया। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के आंकड़ों के अनुसार, सोना सितंबर 2025 के बाद के सबसे निचले स्तरों पर कारोबार कर रहा था। हालांकि, बाजार के जानकारों का मानना है कि सोने की लंबी अवधि की मांग अभी भी मजबूत बनी हुई है। भारत में शादी-ब्याह के सीजन के दौरान सोने की खरीदारी और दुनिया के केंद्रीय बैंकों की ओर से लगातार सोना खरीदने से कीमतों को सपोर्ट मिल सकता है। राजीव शरण के अनुसार, शॉर्ट टर्म में अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 3,850 से 4,000 डॉलर प्रति औंस के दायरे में रह सकती है। ब्याज दरों को लेकर चिंता के कारण फिलहाल कीमतों पर दबाव बना रह सकता है, लेकिन भारत में शादी-ब्याह की मांग और केंद्रीय बैंकों की खरीदारी सोने की लंबी अवधि की संभावनाओं को मजबूत बनाए रख सकती है।