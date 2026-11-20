सोना-चांदी में भारी गिरावट देखने को मिली है। (PC: AI)
Gold Rate Today: सोने-चांदी की कीमतों में आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। घरेलू वायदा और हाजिर दोनों बाजारों में कीमतें काफी गिर गई हैं। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सुबह 10 बजे सोने का वायदा भाव 4.29 फीसदी या 5,469 रुपये की गिरावट के साथ 1,21,983 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, चांदी का घरेलू वायदा भाव एमसीएक्स पर इस समय 6.22 फीसदी या 9,792 रुपये की गिरावट के साथ 1,47,690 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
हाजिर बाजारों में भी सोने-चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। गुड रिटर्न्स के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह 24 कैरेट सोने का भाव 5120 रुपये की गिरावट के साथ 1,25,720 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट गोल्ड का रेट इस समय 4700 रुपये की गिरावट के साथ 1,15,250 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट इस समय 3840 रुपये की गिरावट के साथ 94,330 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
सोने के साथ ही चांदी की घरेलू हाजिर कीमतों में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। गुड रिटर्न्स के अनुसार, शुक्रवार सुबह 10 बजे दिल्ली में चांदी का भाव 5000 रुपये की गिरावट के साथ 1,75,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
|शहर
|24 कैरेट (₹)
|22 कैरेट (₹)
|18 कैरेट (₹)
|चेन्नई
|1,25,570
|1,15,100
|94,200
|मुंबई
|1,25,570
|1,15,100
|94,180
|दिल्ली
|1,25,720
|1,15,250
|94,330
|कोलकाता
|1,25,570
|1,15,100
|94,180
|बेंगलुरु
|1,25,570
|1,15,100
|94,180
|हैदराबाद
|1,25,570
|1,15,100
|94,180
|केरल
|1,25,570
|1,15,100
|94,180
|पुणे
|1,25,570
|1,15,100
|94,180
|वडोदरा
|1,25,620
|1,15,150
|94,230
|अहमदाबाद
|1,25,620
|1,15,150
|94,230
|जयपुर
|1,25,720
|1,15,250
|94,330
कॉमेक्स पर सोने का भाव 4.21 फीसदी या 155.20 डॉलर की गिरावट के साथ 3,530.30 डॉलर प्रति औंस पर आ गया है। वहीं, गोल्ड स्पॉट 2.60 फीसदी या 94.14 डॉलर की गिरावट के साथ 3,531.33 डॉलर प्रति औंस रह गया है।
चांदी की वैश्विक कीमतों में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। कॉमेक्स पर चांदी का भाव 6.75 फीसदी या 3.03 डॉलर की गिरावट के साथ 41.85 डॉलर प्रति औंस रह गया है। वहीं, सिल्वर स्पॉट 3.56 फीसदी या 1.53 डॉलर की गिरावट के साथ 41.42 डॉलर प्रति औंस पर आ गया है।
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